«Непослушную» Словакию накажут

Еврокомиссия работает над предложением наказать Словакию за «подрыв демократических норм», что может привести к прекращению выделения средств для Братиславы, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Еврокомиссия подготовила запуск процедуры привлечения к ответственности Братиславы в связи с решением премьер-министра Роберта Фицо отменить специальную прокуратуру, которая осуществляла надзор за некоторыми коррупционными делами, связанными со средствами ЕС. Процесс находится на начальной стадии и требует одобрения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По словам собеседников, говоривших на условиях анонимности, одно из предложений заключается в том, чтобы Еврокомиссия использовала свой так называемый механизм обусловленности, который Евросоюзу позволяет заморозить финансирование, когда он видит, что его деньги находятся под угрозой. Так ЕС мог бы удержать часть из 12,8 млрд евро из фондов сплоченности, выделенных Словакии в бюджете Евросоюза. Такую сумму Словакия должна получить на период 2021-2027 годов.

По словам одного из собеседников, Еврокомиссия также изучает возможность возврата всех или части грантов на борьбу с COVID в размере 2,7 млрд евро, которые Словакия получила как часть расходов ЕС на борьбу с последствиями пандемии. Создание специальной прокуратуры было условием выделения этих средств.