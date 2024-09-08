Житель Еревана застрелился из пистолета, подаренного экс-лидером сепаратистов

В ванной комнате одного из домов в селе неподалеку от Эчмиадзина (Армавирская область Армении) было обнаружено тело бизнесмена из Еревана.

Рядом с трупом мужчины полицейские и следователи также обнаружили пистолет. По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством, застрелившись. По данным армянских СМИ, пистолет, с помощью которого, предположительно, покончил жизнь самоубийством бизнесмен, ему подарил один из бывших лидеров сепаратистов Карабаха.

По факту происшествия в следственном управлении Вагаршапата возбуждено уголовное дело.