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Житель Еревана застрелился из пистолета, подаренного экс-лидером сепаратистов

15:13 1057

В ванной комнате одного из домов в селе неподалеку от Эчмиадзина (Армавирская область Армении) было обнаружено тело бизнесмена из Еревана.

Рядом с трупом мужчины полицейские и следователи также обнаружили пистолет. По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством, застрелившись. По данным армянских СМИ, пистолет, с помощью которого, предположительно, покончил жизнь самоубийством бизнесмен, ему подарил один из бывших лидеров сепаратистов Карабаха.

По факту происшествия в следственном управлении Вагаршапата возбуждено уголовное дело.

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