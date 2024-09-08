Израиль уничтожил и родственника Фуада Шукра

Утром 9 сентября, предположительно, в результате атаки ЦАХАЛ был убит Хусейн Мухаммад Шукр – племянник Фуада Шукра, военного советника генсекретаря «Хезболлы», отвечавшего за стратегию и ведение боевых действий против Израиля, который был ликвидирован в июле 2024 года в Бейруте. Об этом сообщили израильские СМИ.

Где именно был убит Хусейн Шукр, непонятно. Известно, что он проживал в деревне на востоке Ливана. Хусейн был сыном сестры Фуада Шукра, отмечает Abu Ali Express.