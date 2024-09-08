России нечем отбиваться от украинских дронов

Украинские зенитные дроны, которые перехватывают российские разведывательные и ударные БПЛА, стали проблемой для ВС РФ. ВСУ уничтожили уже десятки вражеских беспилотников Zala и «Орлан-10». При этом разница в стоимости между перехватчиком и целью - сотни, если не тысячу раз.

Как пишет Defence Express, сейчас войскам нечем отбиваться от украинской разработки - у противника нехватка идей. Об этом свидетельствуют предложения, опубликованные в профильном российском Telegram-канале.

Россияне предлагают попробовать установить на разведывательные БПЛА детекторы FPV-дронов, которые будут предупреждать о появлении перехватчика на расстоянии 100 метров. Для этой системы понадобится дополнительная купольная камера, которая будет осматривать верхнюю полусферу российского беспилотника, и отдельный оператор. Еще одним вариантом является установка детектора звука, чтобы вовремя «услышать» перехватчика.

Как добавляется, Россия предлагает противодействовать дронам ВСУ и организационно, нанося на свои БПЛА большие номера для идентификации, и с помощью постоянного перехвата видеосигналов FPV-дронов фиксировать приближение перехватчика и предупреждать операторов.

«Таким образом, учитывая такой ряд предложений, очевидно, у россиян пока нет решения по противодействию украинским зенитным дронам. А это еще один балл в пользу этого средства, которое действительно может быть лучше традиционных зенитных ракет», - заключают эксперты.