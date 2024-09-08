Банк Республика присоединился к Глобальному договору ООН

Банк Республика, один из крупнейших коммерческих банков Азербайджана, приверженный принципам социальной ответственности, присоединился к Глобальному договору Организации Объединенных Наций (United Nations Global Сompact).

Глобальный договор ООН является крупнейшей международной инициативой в сфере корпоративной устойчивости и социальной ответственности в мире. Участниками Глобального договора являются более 20 000 тысяч организаций из 160 стран мира, включая ведущие зарубежные финансовые институты.

Присоединение к Глобальному договору ООН демонстрирует приверженность Банка Республика принципам устойчивого развития и социальной ответственности. Взяв на себя обязательство поддерживать 10 принципов Глобального договора, Банк продолжит совершенствовать свою программу деятельности в области прав человека, экологии, социальной ответственности, а также активно работать над реализацией 17 целей устойчивого развития ООН.

В настоящее время банк активно работает над проектами, направленными на развитие зеленого финансирования, охраны природы, переработкой вторичных материалов, а также многими другими инициативами.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.