USD 1.7000
EUR 1.8828
RUB 0.0188
Подписаться на уведомления
Российское наступление замедляется. Причина - огромные потери
Новость дня
Российское наступление замедляется. Причина - огромные потери

Банк Республика присоединился к Глобальному договору ООН

15:32 276

Банк Республика, один из крупнейших коммерческих банков Азербайджана, приверженный принципам социальной ответственности, присоединился к Глобальному договору Организации Объединенных Наций (United Nations Global Сompact).

Глобальный договор ООН является крупнейшей международной инициативой в сфере корпоративной устойчивости и социальной ответственности в мире. Участниками Глобального договора являются более 20 000 тысяч организаций из 160 стран мира, включая ведущие зарубежные финансовые институты.

Присоединение к Глобальному договору ООН демонстрирует приверженность Банка Республика принципам устойчивого развития и социальной ответственности. Взяв на себя обязательство поддерживать 10 принципов Глобального договора, Банк продолжит совершенствовать свою программу деятельности в области прав человека, экологии, социальной ответственности, а также активно работать над реализацией 17 целей устойчивого развития ООН.

В настоящее время банк активно работает над проектами, направленными на развитие зеленого финансирования, охраны природы, переработкой вторичных материалов, а также многими другими инициативами.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.

Азербайджан станет посредником на переговорах России с Украиной?
Азербайджан станет посредником на переговорах России с Украиной? оценка турецкого аналитика
13:10 4425
Первая партия самоходных гаубиц L-45 DITA калибра НАТО поступила в Азербайджан
Первая партия самоходных гаубиц L-45 DITA калибра НАТО поступила в Азербайджан
12:40 6166
Алиев согласился на предложение Токаева
Алиев согласился на предложение Токаева
16:25 577
Реакция Кремля на «мирный план» Шольца
Реакция Кремля на «мирный план» Шольца обновлено 14:23
14:23 5861
Армения о шансе на скорый мир с Азербайджаном
Армения о шансе на скорый мир с Азербайджаном
13:58 3330
В Армении «подумают» о российских пограничниках на границе с Турцией
В Армении «подумают» о российских пограничниках на границе с Турцией
13:37 2641
Спикер парламента Армении: Нагорного Карабаха нет
Спикер парламента Армении: Нагорного Карабаха нет
12:27 5273
Bakcell начинает партнерство с Vodafone Group
Bakcell начинает партнерство с Vodafone Group
13:25 1192
Азербайджанское телевидение провоцирует семейное насилие
Азербайджанское телевидение провоцирует семейное насилие горячая тема
8 сентября 2024, 20:39 12703
Армения может выйти из ОДКБ
Армения может выйти из ОДКБ
12:51 3034
«Дело врачей» в Агсу
«Дело врачей» в Агсу
12:40 2898

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан станет посредником на переговорах России с Украиной?
Азербайджан станет посредником на переговорах России с Украиной? оценка турецкого аналитика
13:10 4425
Первая партия самоходных гаубиц L-45 DITA калибра НАТО поступила в Азербайджан
Первая партия самоходных гаубиц L-45 DITA калибра НАТО поступила в Азербайджан
12:40 6166
Алиев согласился на предложение Токаева
Алиев согласился на предложение Токаева
16:25 577
Реакция Кремля на «мирный план» Шольца
Реакция Кремля на «мирный план» Шольца обновлено 14:23
14:23 5861
Армения о шансе на скорый мир с Азербайджаном
Армения о шансе на скорый мир с Азербайджаном
13:58 3330
В Армении «подумают» о российских пограничниках на границе с Турцией
В Армении «подумают» о российских пограничниках на границе с Турцией
13:37 2641
Спикер парламента Армении: Нагорного Карабаха нет
Спикер парламента Армении: Нагорного Карабаха нет
12:27 5273
Bakcell начинает партнерство с Vodafone Group
Bakcell начинает партнерство с Vodafone Group
13:25 1192
Азербайджанское телевидение провоцирует семейное насилие
Азербайджанское телевидение провоцирует семейное насилие горячая тема
8 сентября 2024, 20:39 12703
Армения может выйти из ОДКБ
Армения может выйти из ОДКБ
12:51 3034
«Дело врачей» в Агсу
«Дело врачей» в Агсу
12:40 2898
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться