Услуги Банка ABB теперь доступны с цифровым удостоверением личности

Банк ABB стремится облегчить жизнь своих клиентов, активно внедряя новые возможности. Теперь в филиалах Банка клиентам больше не нужно предъявлять физическое удостоверение личности.

Для получения необходимых услуг достаточно использовать цифровое удостоверение личности через мобильное приложение mygov. Все данные, подтверждающие личность, предоставляются напрямую через это приложение. Таким образом, в большинстве случаев больше не требуется предъявлять удостоверение личности в физическом виде, за исключением редких ситуаций, когда это необходимо.

Для этого достаточно показать сотруднику банка QR-код или уникальный 8-значный код, связанный с удостоверением личности, в приложении mygov.

Эта возможность была реализована Банком ABB в партнерстве с Агентством инноваций и цифрового развития. Напоминаем, что согласно изменениям в Законе «Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики», вступившем в силу 16 июля 2024 года, данные, указанные в удостоверении личности, теперь могут быть предоставлены или получены через Информационную систему электронного правительства.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.