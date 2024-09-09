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FOMO Baku: номер один на Формуле-1

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17:00 1280

Где скорость трассы встречается с ритмом музыки

Скорость, адреналин и невероятная энергия – все это вновь сливается воедино на улицах Баку, когда самое престижное событие в мире автоспорта, Формула-1, возвращается в столицу Азербайджана. В этом году Баку вновь станет ареной для грандиозных сражений лучших гонщиков планеты, привлекая внимание миллионов поклонников по всему миру.

Но уик-энд Гран-при в Баку – это не только высокие скорости и зрелищные гонки. Это еще и музыка, которая добавляет свой ритм к общей атмосфере праздника. В этом году город озарится как светом прожекторов на трассе Baku City Circuit, так и яркими огнями сцены в FOMO Baku – новом центре притяжения для всех поклонников электронной музыки.

FOMO Baku, новейший и самый эксклюзивный ночной клуб города, готов перезаписать историю ночной музыкальной жизни во время Гран-при, создав незабываемый синтез скорости, музыки и энергии.

Расположенный в самом сердце Баку FOMO быстро зарекомендовал себя как глобальная площадка электронной музыки, объединяющая более полувека танцевальной истории с ультрасовременной атмосферой. В этом сентябре, когда внимание всего мира вновь приковано к нашей столице, FOMO проведет серию специальных вечеринок, приуроченных к Гран-при Азербайджана и воплощающих настоящий дух электронной музыки. От мелодичного хауса и техно до афро- и органик-хауса – каждая ночь обещает стать музыкальным путешествием, охватывающим неподражаемое творчество сообщества электронной музыки.

Топ-100 DJMagFOMO Baku в числе лучших

Что действительно отличает FOMO и подчеркивает его уникальность, так это его недавний успех – 75-е место в престижном рейтинге Топ-100 лучших клубов мира, проводимом ежегодно самым влиятельным в мире журналом электронной и танцевальной музыки DJ MagЭто признание подтверждает головокружительный успех FOMO на международной клубной сцене, закрепляя его статус как обязательного места для посещения поклонниками электронной музыки.

Специальный лайнап для уик-энда Формулы-1

Лайнап, приуроченный к главному уикенду года, поистине легендарный. 12 сентября культовый Pete Tong откроет мероприятие своим новаторским звуком, который уже десятилетиями формирует саму архитектуру электронной музыки. Как создатель Essential Mix на BBC Radio 1 и проекта Ibiza Classics, Tong обладает уникальным талантом, и его выступление в FOMO обещает стать историческим моментом.

Энергия музыки достигнет своего апогея 13 сентября, когда перед нами предстанет человек невероятной мощи и жизненной энергии, Kristian Beyer из Âme, чьи эмоциональные треки и уникальный звук взрывают танцполы по всему миру. Выступая в очередной раз в FOMO Baku, Beyer подарит поклонникам своего таланта невероятные треки знаменитого Innervisions, обещая ночь абсолютного электронного восторга.

14 сентября на сцену выйдет Camelphat, дуэт, стоящий за мировым танцевальным гимном Cola. С миллиардами стримов и престижной резиденцией в Pacha на Ибице их неподражаемая энергия и звуковые эксперименты гарантируют, что гости FOMO будут танцевать до самого утра под сеты одного из лучших мировых дуэтов, которые будут звучать в такт биению сердца города.

Уик-энд завершится 15 сентября выступлением итальянского дуэта Fideles, известного мелодичными битами, покорившими танцполы по всему миру. С релизами на Afterlife, Bedrock и Innervisions, а также поддержкой от таких легенд электронной музыки, как Laurent Garnier и Solomun, Fideles закроют уикенд Гран-при Азербайджана в FOMO Baku, взорвав танцпол мощным сетом.

Праздник скорости и ритмов

Как единственный ночной клуб со своим собственным suite в Паддок Клубе Формулы-1, FOMO также предлагает уникальное сочетание гоночного дня и эксклюзивности ночной музыкальной жизни. Это незабываемое путешествие перенесет нас прямо в сердце Формулы-1, обеспечив синергию между адреналиновым ощущением от скорости Гран-при и энергичными ритмами танцпола.

В этот особенный уикенд ветры Баку будут разносить звуки мировой электронной музыки по всему городу, усиливая невероятную энергию Гран-при Азербайджана. Здесь скорость трассы встречается с ритмом музыки, создавая поистине незабываемое впечатление в самом сердце одного из красивейших городов мира.

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