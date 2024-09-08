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Эмин Амруллаев принял участие в третьем заседании Комиссии по общему алфавиту тюркского мира

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15:51 475

9 сентября в Баку началось третье заседание Комиссии по общему алфавиту тюркского мира.

Встреча была организована при поддержке Организации тюркских государств (TDT) и Турецкого лингвистического общества при Высшем совете культуры, языка и истории Ататюрка Турецкой академии.

Выступая на мероприятии, президент Турецкой академии Шахин Мустафаев проинформировал участников о процессе создания комиссии и поблагодарил инициаторов и участников проекта. Шахин Мустафаев сообщил, что целью встречи является обсуждение хода развития идеи единого алфавита и определение дальнейших шагов в направлении ее продвижения. Академик подчеркнул, что создание общего алфавита, необходимого тюркскому миру, является важной задачей для всей интеллигенции. По его словам, очень важно иметь общий алфавит в эпоху быстрой интеграции тюркских народов, связанных общими корнями и культурами.

По словам министра науки и образования Эмина Амруллаева, принявшего участие во встрече, создание общего алфавита тюркского мира является необходимым шагом в контексте развития и тесного сотрудничества этих стран. Эмин Амруллаев отметил, что проделанная работа в области создания общего тюркского алфавита является велением времени.

Директор Азербайджанского Центра Ататюрка Низами Джафаров, в свою очередь, призвал к меньшей дифференциации и большей интеграции в создании общего алфавита тюркского мира.

А президент Турецкого лингвистического общества Осман Мерт в своем выступлении отметил, что история возложила на нас эту ответственность и мы должны быть более решительными.

Встреча продолжилась другими выступлениями и дискуссиями.

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