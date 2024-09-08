Глава МАГАТЭ призвал не допустить ядерной катастрофы
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию на Курской АЭС «несколько вышедшей из-под контроля».
«В конце августа я посетил Курскую АЭС, где сложилась серьезная ситуация», - заявил он по случаю открытия очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене. По его словам, «крайне важно не допустить ядерную аварию», а «атаки на атомные электростанции неприемлемы, где бы они ни находились».
Гросси отметил, что агентство следит за сообщениями о боевых действиях в Курской области, где находится Курская АЭС.
«Я призываю к максимальной сдержанности, чтобы избежать ядерной аварии, чреватой серьезными радиологическими последствиями», - добавил глава МАГАТЭ.