Глава МАГАТЭ призвал не допустить ядерной катастрофы

«В конце августа я посетил Курскую АЭС, где сложилась серьезная ситуация», - заявил он по случаю открытия очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене. По его словам, «крайне важно не допустить ядерную аварию», а «атаки на атомные электростанции неприемлемы, где бы они ни находились».

Гросси отметил, что агентство следит за сообщениями о боевых действиях в Курской области, где находится Курская АЭС.

«Я призываю к максимальной сдержанности, чтобы избежать ядерной аварии, чреватой серьезными радиологическими последствиями», - добавил глава МАГАТЭ.