USD 1.7000
EUR 1.8828
RUB 0.0188
Подписаться на уведомления
Российское наступление замедляется. Причина - огромные потери
Новость дня
Российское наступление замедляется. Причина - огромные потери

Глава МАГАТЭ призвал не допустить ядерной катастрофы

16:03 275

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию на Курской АЭС «несколько вышедшей из-под контроля».

«В конце августа я посетил Курскую АЭС, где сложилась серьезная ситуация», - заявил он по случаю открытия очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене. По его словам, «крайне важно не допустить ядерную аварию», а «атаки на атомные электростанции неприемлемы, где бы они ни находились».

Гросси отметил, что агентство следит за сообщениями о боевых действиях в Курской области, где находится Курская АЭС.

«Я призываю к максимальной сдержанности, чтобы избежать ядерной аварии, чреватой серьезными радиологическими последствиями», - добавил глава МАГАТЭ.

Азербайджан станет посредником на переговорах России с Украиной?
Азербайджан станет посредником на переговорах России с Украиной? оценка турецкого аналитика
13:10 4433
Первая партия самоходных гаубиц L-45 DITA калибра НАТО поступила в Азербайджан
Первая партия самоходных гаубиц L-45 DITA калибра НАТО поступила в Азербайджан
12:40 6169
Алиев согласился на предложение Токаева
Алиев согласился на предложение Токаева
16:25 605
Реакция Кремля на «мирный план» Шольца
Реакция Кремля на «мирный план» Шольца обновлено 14:23
14:23 5869
Армения о шансе на скорый мир с Азербайджаном
Армения о шансе на скорый мир с Азербайджаном
13:58 3338
В Армении «подумают» о российских пограничниках на границе с Турцией
В Армении «подумают» о российских пограничниках на границе с Турцией
13:37 2642
Спикер парламента Армении: Нагорного Карабаха нет
Спикер парламента Армении: Нагорного Карабаха нет
12:27 5274
Bakcell начинает партнерство с Vodafone Group
Bakcell начинает партнерство с Vodafone Group
13:25 1193
Азербайджанское телевидение провоцирует семейное насилие
Азербайджанское телевидение провоцирует семейное насилие горячая тема
8 сентября 2024, 20:39 12706
Армения может выйти из ОДКБ
Армения может выйти из ОДКБ
12:51 3036
«Дело врачей» в Агсу
«Дело врачей» в Агсу
12:40 2899

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан станет посредником на переговорах России с Украиной?
Азербайджан станет посредником на переговорах России с Украиной? оценка турецкого аналитика
13:10 4433
Первая партия самоходных гаубиц L-45 DITA калибра НАТО поступила в Азербайджан
Первая партия самоходных гаубиц L-45 DITA калибра НАТО поступила в Азербайджан
12:40 6169
Алиев согласился на предложение Токаева
Алиев согласился на предложение Токаева
16:25 605
Реакция Кремля на «мирный план» Шольца
Реакция Кремля на «мирный план» Шольца обновлено 14:23
14:23 5869
Армения о шансе на скорый мир с Азербайджаном
Армения о шансе на скорый мир с Азербайджаном
13:58 3338
В Армении «подумают» о российских пограничниках на границе с Турцией
В Армении «подумают» о российских пограничниках на границе с Турцией
13:37 2642
Спикер парламента Армении: Нагорного Карабаха нет
Спикер парламента Армении: Нагорного Карабаха нет
12:27 5274
Bakcell начинает партнерство с Vodafone Group
Bakcell начинает партнерство с Vodafone Group
13:25 1193
Азербайджанское телевидение провоцирует семейное насилие
Азербайджанское телевидение провоцирует семейное насилие горячая тема
8 сентября 2024, 20:39 12706
Армения может выйти из ОДКБ
Армения может выйти из ОДКБ
12:51 3036
«Дело врачей» в Агсу
«Дело врачей» в Агсу
12:40 2899
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться