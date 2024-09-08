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Покупайте на Trendyol с картой Birbank в беспроцентную рассрочку на 6 месяцев

16:13 180

Первый цифровой банк страны, Birbank, продолжает предоставлять владельцам карт выгодные условия для совершения покупок. До 16 сентября 2024 года владельцы карт рассрочки Birbank могут воспользоваться возможностью 6-месячной беспроцентной рассрочки при заказе желаемых товаров на Trendyol.

В рамках кампании обладатели карт Birbank могут разделить свои платежи на 6 месяцев прямо в мобильном приложении Trendyol. Для этого необходимо использовать последнюю версию мобильного приложения Trendyol. Эта функция также доступна на веб-сайте Trendyol.az. Кампания действует для заказов, сделанных с выбором «Покупка напрямую из Азербайджана» на Trendyol.

Подробнее по ссылке: https://kbl.az/tkpr.

Более подробную информацию о карте Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, в колл-центре 196 или на официальных страницах карты в Facebook или Instagram. Чтобы заказать карту Birbank, скачайте приложение Birbank, напишите 1 и отправьте SMS на короткий номер 8196, напишите через WhatsApp на номер (+994 50) 999 81 96 или посетите центры Birbank.

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