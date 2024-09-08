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Алиев согласился на предложение Токаева

16:25 612

Предложение провести переговоры между Баку и Ереваном в Астане приемлемо для Азербайджана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства. 

Токаев в ходе разговора заявил, что Астана готова сыграть роль площадки для переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном.

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