Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием Украина

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский отправится в Нью-Йорк, где будет проходить ежегодная Генеральная Ассамблея ООН. Одна из его главных целей — встреча с американским лидером Джо Байденом. Одна из главных целей этой встречи – убедить президента США снять, наконец, ограничения на удары дальнобойных орудий по военным целям в глубине территории России. Это будет, скорее всего, последняя встреча Зеленского и Байдена до окончания полномочий последнего. Киев возлагает на нее большие надежды, ожидая, что позиция Вашингтона изменится. Незадолго до этого американскую столицу посетили министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Они привезли своим партнерам список целей России, находящихся в глубине ее территории, но вполне доступных для ударов поставленными Украине американскими ракетными системами ATACMS.

Миссия не была успешной. Американские военные и конгрессмены с уважением выслушали аргументы гостей, кивали головами в знак согласия, но дело не сдвинулось с мертвой точки. Киев сообщает, что Зеленский покажет мирный план Байдену, а также двум кандидатам в президенты на выборах — Камале Харрис и Дональду Трампу. Харрис вряд ли сейчас сильно заинтересуется этим планом. Ей не до этого — ее «медовый месяц» в общении с нацией после съезда демократов и быстрого взлета рейтингов закончился, а рейтинги Трампа стали вновь подниматься в гору. По последним замерам, проведенным New York Times/ Sienna College общенациональный рейтинг Трампа сейчас составляет 48 процентов, Харрис — 47. А Дональд со свойственной ему самоуверенностью потреплет Зеленского по плечу и скажет: «Ну, давайте дождемся моей победы на выборах. И тогда я сведу вас с Путиным, и в течение 24 часов эта ужасная война закончится». Что же касается встречи с Байденом, то и от нее Зеленскому ничего ждать особенно не приходится. Президент США не изменит своей позиции по поводу дальнобойных ударов. «Он старый упертый человек», - говорит о нем британский историк сэр Лоуренс Фридман. — Американцы сами себя загнали в ловушку своих собственных умозаключений и не знают, как из нее выбраться».

Сильное давление, которое оказывают на Белый дом конгрессмены, как демократы, так и республиканцы, именитые военные эксперты также ни к чему не привели. Генерал Бен Ходжес, главный критик администрации Байдена по этому вопросу говорит, что «нет никаких причин, юридических или моральных, чтобы не бить по этим целям (российским целям)». Бывший командующий войсками НАТО в Европе, Ходжес считает, что «все постоянно звучащие оправдания (Байдена и его окружения) являются неверными и лишь вводят в заблуждение». По сути, разговор о предоставлении США Украине права стрелять по глубине России был закрыт на только что проведенной встрече в рамках группы Рамштайн. Как пишет издание Politico, министр обороны США Ллойд Остин «дал украинцам вполне дипломатический ответ». Он звучал так: «У Украины есть большие возможности использования БПЛА и собственных ракет против этих самых дальних российских целей и их дальность стрельбы дальше, чем у ATACMS или у британских ракет Storm Shadow». То есть, если хотите стрелять дальше, то давайте, но используйте свои собственные беспилотники и ракеты. При этом Остин также заявил, что «ни одно оружие не может быть решающим в этой военной кампании». Но это понятно любому курсанту военного училища. Речь идет о том, чтобы дать Украине возможности наносить удары по дальним аэродромам России и, таким образом, ограничить возможности России поражать жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры. Иначе эту эскалацию будет невозможно остановить.