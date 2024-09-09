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Азербайджанские спецназовцы в Казахстане

16:48 811

Спецназовцы азербайджанской армии участвуют в учениях «Безграничное братство – III», сообщили в Минобороны Азербайджана.

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Казахстан на 2024 год в Казахстане проводятся совместные многонациональные учения сил специального назначения «Безграничное братство – III».

Азербайджанские спецназовцы находятся в Казахстане для участия в учениях.

Учения, проводимые на полигоне Орда в Туркестанской области, продлятся до 19 сентября.

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