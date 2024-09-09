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Новые ограничения Google для россиян

16:49 1568

Компания Google по неизвестным причинам запретила россиянам создавать Google-аккаунты с привязкой к российским номерам. На это обратил внимание Telegram-канал «Эксплойт».

Согласно источнику, Google не позволяет россиянам создавать новые учетные записи, используя российские телефонные номера. Авторы «Эксплойта» столкнулись с ограничением при регистрации с пяти разных номеров и в каждом случае получали ошибку: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения».

Предполагается, что это может быть технический сбой на стороне Google — в сети есть жалобы на то, что он продолжается уже несколько дней. Не исключено, что у Google закончился контракт с компанией, которая рассылает SMS-коды для подтверждения регистрации.

Связаны ли как-то ограничения с вступающими в силу 12 сентября санкциями Министерства финансов США, неизвестно.

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