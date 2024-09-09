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Мастер спорта Джавадов заставлял девочек смотреть порно

17:11 4292

Стали известны некоторые детали ареста известного тренера по карате Тарлана Джафарова в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает haqqin.az, Тарлан Джафаров был арестован на основании жалобы родителей трех девочек 15-16 лет, которые тренировались в спортивном центре İnci. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 153 (непристойные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста) УК Азербайджана.

В ходе предварительного расследования было установлено, что мастер спорта Тарлан Джавадов заставлял трех девочек (2008 и 2009 годов рождения) смотреть видеоролики порнографического содержания в спортивном зале.

Девочки рассказали о произошедшем дома, после чего родители обратились в полицию. 

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