Мастер спорта Джавадов заставлял девочек смотреть порно

Как сообщает haqqin.az, Тарлан Джафаров был арестован на основании жалобы родителей трех девочек 15-16 лет, которые тренировались в спортивном центре İnci. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 153 (непристойные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста) УК Азербайджана.

В ходе предварительного расследования было установлено, что мастер спорта Тарлан Джавадов заставлял трех девочек (2008 и 2009 годов рождения) смотреть видеоролики порнографического содержания в спортивном зале.

Девочки рассказали о произошедшем дома, после чего родители обратились в полицию.