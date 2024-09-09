США давят на Турцию из-за России

США усилили давление на Анкару из-за банковских операций с РФ, сообщил информированный источник на финансовом рынке Турции. Отмечается, что турецкие банки регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей.

«Сейчас наши банки, причем как государственные, так и частные, испытывают усиленное давление со стороны США в свете недавнего пакета санкций против России. Проверяются все источники поступления переводов из России и в Россию, при усиленном контроле головных офисов открываются банковские счета (гражданам РФ)», - сообщил собеседник журналистов.