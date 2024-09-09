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Российское наступление замедляется. Причина - огромные потери
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Российское наступление замедляется. Причина - огромные потери

Россия заявила: «Нам не нужны чужие земли»

17:39 1976

Запад не хочет договариваться по-честному по урегулированию украинского конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Речь не о территориях, мы никогда не хотели чужой земли. По месту и времени переговоров по Украине можно легко договориться, но сначала надо понять, что будет обсуждаться.

Ультиматум президента Украины Владимира Зеленского набил оскомину, Россия никогда его серьезно не воспринимала. Западные инициативы по Украине лишь «плавают» вокруг ультиматума Зеленского.

Несерьезно говорить о прекращении войны в Украине как вопроса об обмене территориями, речь идет о правах людей. Ни одна инициатива урегулирования конфликта по Украине не касается прав русскоязычного населения, это ключевая проблема.

Россия приветствует инициативу лидера Китая Си Цзиньпина о необходимости решения первопричины войны в Украине», - сказал Лавров.

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