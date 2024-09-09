Польские спецслужбы сорвали совместную операцию России и Беларуси

Польские спецслужбы предотвратили совместную диверсионную операцию России и Беларуси, направленную на дестабилизацию Польши, сообщил вице-премьер Кшиштоф Гавковский.

По его словам, хакеры, действовавшие с территории Беларуси, взломали ресурсы польских правительственных учреждений и государственных компаний, выполняющих военные заказы.

«Белорусские и российские спецслужбы преследовали конкретные цели — вымогательство информации, шантаж отдельных лиц и организаций, а также ведение фактической кибервойны», — заявил министр (его слова приводит U.S.News). Он отметил, что ресурсы польских госучреждений и компаний подвергаются более чем тысяче кибератак ежедневно.

Гавковский также возложил на Россию ответственность за диверсионные акты на территории Польши, отметив, что российские спецслужбы после начала полномасштабного вторжения в Украину активно собирают информацию о поставках оружия Киеву.