Война России и НАТО не за горами?
Риск прямого столкновения НАТО и России «растет», пишет обозреватель Bloomberg Энтони Хэлпин.
Обозреватель назвал отправку Ираном баллистических ракет России драматической эскалацией, учитывая, что Кремль уже сейчас ведет интенсивную бомбардировочную кампанию, направленную на разрушение энергетической инфраструктуры Украины.
«Во-вторых, на выходных Румыния отследила российский беспилотник, который нарушил ее воздушное пространство, а Латвия заявила о крушении российского дрона в Резекненском крае.
НАТО опасается эскалации с Россией, которая может перейти в ядерную войну. В то же время альянс вряд ли поставит защитный щит над украинским воздушным пространством», - делает вывод автор.