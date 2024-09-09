USD 1.7000
EUR 1.8828
RUB 0.0188
Подписаться на уведомления
Российское наступление замедляется. Причина - огромные потери
Новость дня
Российское наступление замедляется. Причина - огромные потери

Война России и НАТО не за горами?

18:02 1508

Риск прямого столкновения НАТО и России «растет», пишет обозреватель Bloomberg Энтони Хэлпин.

Обозреватель назвал отправку Ираном баллистических ракет России драматической эскалацией, учитывая, что Кремль уже сейчас ведет интенсивную бомбардировочную кампанию, направленную на разрушение энергетической инфраструктуры Украины.

«Во-вторых, на выходных Румыния отследила российский беспилотник, который нарушил ее воздушное пространство, а Латвия заявила о крушении российского дрона в Резекненском крае.

НАТО опасается эскалации с Россией, которая может перейти в ядерную войну. В то же время альянс вряд ли поставит защитный щит над украинским воздушным пространством», - делает вывод автор.

Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина» горячая тема
16:28 3428
Армения и Евросоюз сближаются
Армения и Евросоюз сближаются
18:37 735
У Зеленского жестко раскритиковали НАТО
У Зеленского жестко раскритиковали НАТО
18:20 1111
Война России и НАТО не за горами?
Война России и НАТО не за горами?
18:02 1509
США давят на Турцию из-за России
США давят на Турцию из-за России
17:23 2172
Мастер спорта Джавадов заставлял девочек смотреть порно
Мастер спорта Джавадов заставлял девочек смотреть порно
17:11 4304
Азербайджан станет посредником на переговорах России с Украиной?
Азербайджан станет посредником на переговорах России с Украиной? оценка турецкого аналитика
13:10 5690
Первая партия самоходных гаубиц L-45 DITA калибра НАТО поступила в Азербайджан
Первая партия самоходных гаубиц L-45 DITA калибра НАТО поступила в Азербайджан
12:40 7526
Алиев согласился на предложение Токаева
Алиев согласился на предложение Токаева
16:25 4682
Реакция Кремля на «мирный план» Шольца
Реакция Кремля на «мирный план» Шольца обновлено 14:23
14:23 7364
Армения о шансе на скорый мир с Азербайджаном
Армения о шансе на скорый мир с Азербайджаном
13:58 4484

ЭТО ВАЖНО

Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина» горячая тема
16:28 3428
Армения и Евросоюз сближаются
Армения и Евросоюз сближаются
18:37 735
У Зеленского жестко раскритиковали НАТО
У Зеленского жестко раскритиковали НАТО
18:20 1111
Война России и НАТО не за горами?
Война России и НАТО не за горами?
18:02 1509
США давят на Турцию из-за России
США давят на Турцию из-за России
17:23 2172
Мастер спорта Джавадов заставлял девочек смотреть порно
Мастер спорта Джавадов заставлял девочек смотреть порно
17:11 4304
Азербайджан станет посредником на переговорах России с Украиной?
Азербайджан станет посредником на переговорах России с Украиной? оценка турецкого аналитика
13:10 5690
Первая партия самоходных гаубиц L-45 DITA калибра НАТО поступила в Азербайджан
Первая партия самоходных гаубиц L-45 DITA калибра НАТО поступила в Азербайджан
12:40 7526
Алиев согласился на предложение Токаева
Алиев согласился на предложение Токаева
16:25 4682
Реакция Кремля на «мирный план» Шольца
Реакция Кремля на «мирный план» Шольца обновлено 14:23
14:23 7364
Армения о шансе на скорый мир с Азербайджаном
Армения о шансе на скорый мир с Азербайджаном
13:58 4484
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться