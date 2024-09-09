Война России и НАТО не за горами?

Обозреватель назвал отправку Ираном баллистических ракет России драматической эскалацией, учитывая, что Кремль уже сейчас ведет интенсивную бомбардировочную кампанию, направленную на разрушение энергетической инфраструктуры Украины.

«Во-вторых, на выходных Румыния отследила российский беспилотник, который нарушил ее воздушное пространство, а Латвия заявила о крушении российского дрона в Резекненском крае.

НАТО опасается эскалации с Россией, которая может перейти в ядерную войну. В то же время альянс вряд ли поставит защитный щит над украинским воздушным пространством», - делает вывод автор.