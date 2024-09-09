У Зеленского жестко раскритиковали НАТО

Подоляк написал в соцсети, что Россия проводит «циничную разведку боем», чтобы определить, когда НАТО «на практике будет готово защищать свои границы»: «Хорошо известно (даже россиянам), где сегодня проходят географические границы НАТО. Но никто не знает, где у НАТО… предел терпения. Когда теоретически самый мощный военный альянс в истории на практике будет готов защищать свои границы?».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал сообщения о том, что российский беспилотник упал на территории Латвии, еще один дрон пролетел через территорию Румынии в минувшие выходные.

«В течение выходных во время атак на территорию Украины российские БПЛА дважды нарушали воздушное пространство государств НАТО. Первый, разведывательный, через Беларусь добрался до Латвии и упал возле города Резекне. Второй, ударный, типа «Шахед», истребители ВВС Румынии встретили над своей границей, сопроводили через румынское пространство и проследили, как БПЛА вылетел для поражения цели на территории Украины», — написал Подоляк.

«Опыт проведен, получен четкий результат. Теперь противник знает: НАТО не будет отвечать на нарушение воздушного пространства беспилотными аппаратами и атаку на свою территорию, которая не привела к жертвам. Что будет дальше, легко предсказать: нарушение границы самолетами и возможные «инцидентные атаки» с небольшим количеством жертв», - пишет советник главы Офиса президента Украины.

Подоляк считает, что Россия применяет «тактику салями» и дискредитирует НАТО во время незначительных инцидентов. «Они медленно эскалируют конфликт, пытаясь избежать активации статьи 5 устава блока о взаимной обороне. Цель — расшатать уверенность отдельных членов альянса, заставить задуматься о сепаратных договоренностях с РФ. И кто может сказать, что этот план не работает?», — заявил Подоляк.

В НАТО отреагировали на инцидент с дроном РФ в Румынии. В альянсе считают, что речь не шла об умышленном нападении России на союзников НАТО. Но считают такие действия безответственными и потенциально опасными.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в начале сентября, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, обязаны сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство. В НАТО в ответ заявили, что у членов альянса есть право защищать свое воздушное пространство, но предупредили, что возможны последствия в целом для блока.