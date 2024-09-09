У Зеленского жестко раскритиковали НАТО
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал сообщения о том, что российский беспилотник упал на территории Латвии, еще один дрон пролетел через территорию Румынии в минувшие выходные.
Подоляк написал в соцсети, что Россия проводит «циничную разведку боем», чтобы определить, когда НАТО «на практике будет готово защищать свои границы»: «Хорошо известно (даже россиянам), где сегодня проходят географические границы НАТО. Но никто не знает, где у НАТО… предел терпения. Когда теоретически самый мощный военный альянс в истории на практике будет готов защищать свои границы?».
«В течение выходных во время атак на территорию Украины российские БПЛА дважды нарушали воздушное пространство государств НАТО. Первый, разведывательный, через Беларусь добрался до Латвии и упал возле города Резекне. Второй, ударный, типа «Шахед», истребители ВВС Румынии встретили над своей границей, сопроводили через румынское пространство и проследили, как БПЛА вылетел для поражения цели на территории Украины», — написал Подоляк.
«Опыт проведен, получен четкий результат. Теперь противник знает: НАТО не будет отвечать на нарушение воздушного пространства беспилотными аппаратами и атаку на свою территорию, которая не привела к жертвам. Что будет дальше, легко предсказать: нарушение границы самолетами и возможные «инцидентные атаки» с небольшим количеством жертв», - пишет советник главы Офиса президента Украины.
Подоляк считает, что Россия применяет «тактику салями» и дискредитирует НАТО во время незначительных инцидентов. «Они медленно эскалируют конфликт, пытаясь избежать активации статьи 5 устава блока о взаимной обороне. Цель — расшатать уверенность отдельных членов альянса, заставить задуматься о сепаратных договоренностях с РФ. И кто может сказать, что этот план не работает?», — заявил Подоляк.
В НАТО отреагировали на инцидент с дроном РФ в Румынии. В альянсе считают, что речь не шла об умышленном нападении России на союзников НАТО. Но считают такие действия безответственными и потенциально опасными.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в начале сентября, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, обязаны сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство. В НАТО в ответ заявили, что у членов альянса есть право защищать свое воздушное пространство, но предупредили, что возможны последствия в целом для блока.