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Армения и Евросоюз сближаются

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Ереван и Брюссель начинают переговоры по либерализации визового режима, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с заместителем главы Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом.

«Я рад, что в наших отношениях есть заметные изменения: начинаются переговоры по либерализации визового режима, принято решение поддержать Республику Армения Европейским фондом мира, что мы высоко ценим», - сказал премьер-министр, слова которого приводит пресс-служба армянского Кабмина.

По словам Пашиняна, Армения фактически расширяет повестку дня с ЕС. Он добавил, что ведутся обсуждения относительно возможности начала процесса вступления Армении в Евросоюз. «Это непростой вопрос, но он стал частью политической повестки Армении, поэтому необходимо подходить к этой теме подробно и всесторонне», - сказал глава армянского правительства.

Маргаритис Схинас выразил надежду на эффективное сотрудничество с правительством Армении в диалоге по либерализации визового режима.

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