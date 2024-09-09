Армения и Евросоюз сближаются

Ереван и Брюссель начинают переговоры по либерализации визового режима, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с заместителем главы Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом.

«Я рад, что в наших отношениях есть заметные изменения: начинаются переговоры по либерализации визового режима, принято решение поддержать Республику Армения Европейским фондом мира, что мы высоко ценим», - сказал премьер-министр, слова которого приводит пресс-служба армянского Кабмина.

По словам Пашиняна, Армения фактически расширяет повестку дня с ЕС. Он добавил, что ведутся обсуждения относительно возможности начала процесса вступления Армении в Евросоюз. «Это непростой вопрос, но он стал частью политической повестки Армении, поэтому необходимо подходить к этой теме подробно и всесторонне», - сказал глава армянского правительства.

Маргаритис Схинас выразил надежду на эффективное сотрудничество с правительством Армении в диалоге по либерализации визового режима.