В центре Европы нашли «мини-Россию»
После вторжения России в Украину в Сербию россиян уехало меньше, чем в другие страны Запада, однако их «присутствие остро ощущается» в Белграде, городе с населением менее двух миллионов человек. Об этом пишет Reuters.
После бесед с сербскими чиновниками и эмигрантами агентство сделало вывод, что в республике образовалась «мини-Россия». Так, в стране открылись принадлежащие россиянам клубы, детские сады и медицинские учреждения. Российские музыкальные группы, певцы и комики выступают в российских клубах, а художники выставляют свои работы в галереях, которыми также владеют россияне.
Согласно последним данным МВД Сербии, с февраля 2022 по середину 2023 года разрешение на временное проживание в Сербии получили более 30 тыс. россиян (более поздней информации нет). Сербские чиновники не предоставили сравнительных данных за предыдущие годы, но заявили, что после начала военных действий приток резко вырос, пишет Reuters. За это время россияне основали в Сербии 11,1 тыс. предприятий в разных секторах — от интернет-услуг до гостиничного бизнеса и спортивных школ.
При этом, пишет агентство, некоторым трудно интегрироваться в общество и они предпочитают «цепляться за мини-Россию» внутри Сербии.
В то же время сербы, поддерживающие российские власти, не разделяют взглядов россиян, переехавших в Сербию.