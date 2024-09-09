В центре Европы нашли «мини-Россию»

После вторжения России в Украину в Сербию россиян уехало меньше, чем в другие страны Запада, однако их «присутствие остро ощущается» в Белграде, городе с населением менее двух миллионов человек. Об этом пишет Reuters.

После бесед с сербскими чиновниками и эмигрантами агентство сделало вывод, что в республике образовалась «мини-Россия». Так, в стране открылись принадлежащие россиянам клубы, детские сады и медицинские учреждения. Российские музыкальные группы, певцы и комики выступают в российских клубах, а художники выставляют свои работы в галереях, которыми также владеют россияне.