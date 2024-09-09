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Закир Гасанов прилетел в Батуми

цель визита
18:58 188

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с визитом в Грузии для участия в 11-й трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции, которая состоится в Батуми.

Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, в ходе встречи будут обсуждены перспективы совместного военного сотрудничества в двустороннем и трехстороннем форматах, вопросы региональной безопасности, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

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