В Курске повесили баннер с украинским военным

В Курске поставили баннер, призывающий служить в российской армии по контракту, разместив на нем фотографию военного в форме с камуфляжным рисунком, который используют ВСУ, пишут российские СМИ.

На баннер обратили внимание как российские, так и украинские телеграм-каналы. В данный момент баннер уже демонтирован.

9 сентября мэр Курска Игорь Куцак объявил, что исполняющему обязанности главного архитектора города Дмитрию Казимирику «в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера» объявлен выговор с занесением в личное дело.