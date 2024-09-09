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В Курске повесили баннер с украинским военным

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19:16 3017

В Курске поставили баннер, призывающий служить в российской армии по контракту, разместив на нем фотографию военного в форме с камуфляжным рисунком, который используют ВСУ, пишут российские СМИ.

На баннер обратили внимание как российские, так и украинские телеграм-каналы. В данный момент баннер уже демонтирован.

9 сентября мэр Курска Игорь Куцак объявил, что исполняющему обязанности главного архитектора города Дмитрию Казимирику «в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера» объявлен выговор с занесением в личное дело.

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