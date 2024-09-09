Реакция официального Баку на заявление Еревана

Как уже сообщалось, 9 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что «Армения передала Азербайджану десятую редакционную версию проекта мирного договора. В настоящее время в проект включен весь согласованный текст, полностью согласованные статьи или согласованные части статей». Он также отметил, что Ереван не намерен передавать контроль над любой дорогой, проходящей по территории Армении, третьей стороне. А для обеспечения безопасного перемещения грузов и пассажиров в обеих странах обсуждается вопрос привлечения к процессу иностранной частной компании.

В заявлении говорится: «К сожалению, армянская сторона в очередной раз преследует цель отвлечь общественное мнение от реальной ситуации. На комментарии, в последний раз представленные Азербайджаном в июне по проекту соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, армянская сторона ответила в конце августа, примерно спустя 70 дней. Армянская сторона вместо адекватной реакции на представленные Азербайджаном комментарии попыталась закрыть глаза на проблемы, исключив из проекта положения, которые необходимо отразить. До сих пор было согласовано много положений по проекту, то есть около 80%, согласование некоторых положений пока невозможно. Однако это не означает, что соглашение должно быть подписано, как предложила армянская сторона, с удалением из проекта несогласованных положений. Это нельзя считать приемлемым. Потому что, чтобы мирное соглашение было устойчивым и успешным, в проекте должны быть прояснены проблемные вопросы между двумя странами по ряду направлений».

Гаджизаде указывает на «тот факт, что Армения, продолжающая территориальные претензии к Азербайджану, стремящаяся восстановить работу Минской группы, которая является пережитком прошлого конфликта, призывает к подписанию текста «мирного соглашения» в любой форме, уменьшая его объем». И это «вызывает много вопросов об истинных намерениях этой страны».

«Для подписания проекта соглашения Армения должна в первую очередь внести соответствующие изменения в свою Конституцию, в которой в настоящее время отражены территориальные претензии к Азербайджану», - отметил представитель внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В заявлении Гаджизаде отмечается, что «Армения, зная о существовании письменно закрепленных и подписанных обязательств по вопросу открытия коммуникаций, соединяющих западные регионы Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, не выполнила их в течение последних 4 лет. Что касается заявления о привлечении к процессу на территории обеих стран иностранной частной компании, отметим, что Азербайджан никогда не обсуждал привлечение к процессу третьей стороны на своей территории. Если армянская сторона действительно заинтересована в открытии коммуникаций в регионе, она должна выполнить взятые на себя обязательства».