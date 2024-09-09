Кто вытащил из ножен мечи против Эрдогана?

В турецкой политике уже долгие годы бытует выражение: «Имя Ататюрка – последнее прибежище негодяев». И в самом деле, имя Мустафы Кемаля, основателя турецкого государства и знаковой исторической фигуры, идеи которого глубоко укоренились в турецком обществе, стало после его смерти для различных сил своего рода инструментом политических манипуляций. Мало того, даже предводители госпереворотов, которыми изобилует турецкая история, как правило, прикрывались именем Ататюрка, словно щитом от народного гнева. И во время госпереворота 1980 года генерал Кенан Эврен именем Ататюрка отправлял на казнь турецкую молодежь по принципу «одного от правых, одного от левых». А военные в 1997 году свергли правительство Эрбакана тоже именем Мустафы Кемаля. В 2007 году «митинги за республику», поддержанные некоторыми генералами армии для свержения правительства Эрдогана, проводились под лозунгом «Мы - солдаты Мустафы Кемаля». Который в 2010 году использовался уже в событиях в парке Гези, в которых участвовали даже террористические организации, такие как PKK и DHKC/P.

Именем Ататюрка прикрылась даже FETÖ, которая стояла на антикемалистской клерикальной платформе… И даже заурядный измирский предприниматель, чье незаконное строение было снесено правительством, чтобы избежать наказания, вывесил на нем плакат «Мы - солдаты Мустафы Кемаля»… 30 августа, в День Победы и День вооруженных сил Турции, на выпускной церемонии в Национальном университете обороны, в ходе которой президент Эрдоган впервые в истории Турции вручил офицерские удостоверения трем лейтенантам-девушкам, произошло нечто из ряда вон выходящее - вскоре после того, как президент покинул мероприятие, около двухсот молодых офицеров в нарушение строгих дисциплинарных и протокольных норм армии Турции вытащили из ножен мечи, произнесли перед телекамерами текст армейской клятвы, официально запрещенный восемь лет назад, после чего стали скандировать: «Мы - солдаты Ататюрка!». Этот скандальный инцидент вызвал серьезный резонанс в высших эшелонах турецкой политики. Главным образом потому, что действия молодых офицеров поддержали некоторые бывшие генералы, участвовавшие в прошлых государственных переворотах и заключенные в тюрьму во время правления Эрдогана, а также члены организации FETÖ за границей, напомнившие заголовки «Молодые офицеры обеспокоены», с которыми турецкие газеты вышли после переворота 1997 года против правительства Эрбакана. Часть турецкого политического истеблишмента, в частности Партия справедливости и развития (АКР), Партия национального движения (МНР), а также некоторые оппозиционные политики, представители общественно-политической мысли и журналисты считают инцидент в Национальном университете обороны проявлением недисциплинированности и превышением полномочий его руководства, а потому требуют его расследовать и принять меры.

Другая часть утверждает, что из этого случая не стоит делать далеко идущие выводы, считая, что правительство раздражено лишь лозунгом «Мы - солдаты Мустафы Кемаля», который скандировали молодые офицеры. К примеру, Озгюр Озель, лидер Республиканской народной партии (CHP), подверг правительство критике за его намерение начать расследование в отношении молодых офицеров. В ответ представители власти напомнили Озелю его сотрудничество с курдами из Демократической партии народа (HDP), открыто оскорбляющих память об Ататюрке. В этом же контексте можно вспомнить заявление бывшего председателя стамбульского отделения Республиканской турецкой партии (СТР) Джанан Кафтанджиоглу, назвавшей лозунг «Мы - солдаты Мустафы Кемаля» «лозунгом милитантов». Впрочем, есть и небольшая группа клерикалов FETÖ и госпереворотчиков, воспринявшая демарш молодых офицеров как адресное «послание Партии справедливости и развития». Что же касается официальной реакции правительства, то представитель правящей ПСР Омер Челик, как и ожидалось, назвал произошедшее проявлением недисциплинированности.

«После просмотра видеоматериалов я упомянул о четырех категориях обсуждения, - отметил Челик. - Я сказал, что наши граждане, естественно, выражают свою обеспокоенность мятежами и переворотами, имевшими место в прежней Турции. Это крайне чувствительный вопрос. Также неправильно говорить в духе «на ПСР подняли меч», используя риторику старого мятежного мышления. С другой стороны, были и те, кто позволил себе оскорбительные выражения в адрес лейтенантов. Делать обвинения в адрес всех подряд и использовать грубые выражения в большинстве случаев тоже неверно. В этом контексте халатность и недисциплинированность будут расследованы, и будут приняты необходимые меры». Сообщается, что президент Реджеп Тайип Эрдоган, который несколько дней хранил молчание в связи с инцидентом в Национальном университете обороны, на закрытом заседании Руководящего совета ПСР по этому вопросу, состоявшемся 3 сентября, выразил свое беспокойство. Девлет Бахчели, лидер Партии националистического движения (MHP), резко отреагировал на этот инцидент, заявив, что за действиями молодых офицеров, которые вместо установленной законом клятвы зачитали запрещенный текст, могут стоять определенные силы. «Мустафа Кемаль Ататюрк — общая ценность турецкого народа, наш первый президент и лидер Войны за независимость, - заявил председатель MHP. - Использование имени Ататюрка в политических целях абсолютно недопустимо!».

Министерство обороны Турции указало в своем заявлении, что инцидент расследуется, и в отношении ответственных лиц будут приняты меры в рамках дисциплинарного законодательства. «Нет никаких сомнений в том, что в наших Вооруженных силах не будет терпимости к любым действиям, инцидентам или ситуациям, противоречащим дисциплине, - говорится в заявлении Министерства обороны Турецкой Республики. - Упомянутый инцидент изучается со всех сторон. На основе выводов расследования в отношении виновных, небрежных или ответственных лиц будут приняты необходимые меры в рамках дисциплинарного законодательства. Поэтому общественность должна быть спокойна и не верить тем, кто пытается манипулировать этими кадрами в угоду своей повестке». Реакция президента Эрдогана, который впервые прокомментировал вчера инцидент в Национальном университете обороны, привлекла внимание СМИ своей резкостью. «Если из сердца Вооруженных сил Турции убрать веру, то от них ничего не останется, - заявил Эрдоган. - Мы видели болезненные примеры этого в недавнем прошлом. 15 июля 2016 года мы очистили армию от предателей, избавив ее от смертельной опухоли, и теперь, хвала Аллаху, наша армия возвращается к своим истокам. Эта армия состоит из каждого члена нации. Это армия народа, и она является его зеницей ока. Сейчас в армии может быть тридцать или пятьдесят человек, действующих вопреки закону. Независимо от того, кто они, они не могут оставаться в нашей армии. Мы ее очистим».