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Пшеница резко подешевела

19:50 955

Цены на пшеницу на Чикагской бирже снизились в понедельник, ранее в ходе торгов коснувшись недельного минимума под давлением значительных объемов поставок из черноморских портов. Об этом информирует Reuters.

Днем 9 сентября наиболее активно торгуемый контракт на пшеницу на Чикагской торговой бирже снизился на 0,6% - до $5,63-3/4 за бушель, опустившись во время сессии к минимальной за семь дней отметке $5,62 за бушель.

По словам трейдеров, экспортеры российской пшеницы продолжили предлагать продукцию по очень конкурентоспособным ценам, в то время как темпы отгрузок из Украины остаются высокими. Экспорт зерна из Украины за сезон с июля 2024 по июнь 2025 года вырос по состоянию на 9 сентября до 7,6 миллиона метрических тонн с 5,1 миллиона тонн на ту же дату предыдущего сезона, показали данные Министерства сельского хозяйства в понедельник. Эта цифра включает и 4,1 миллиона тонн пшеницы.

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