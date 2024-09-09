Лавров в Эр-Рияде критикует Израиль

«Вашингтон хочет сохранять свою монополию на любые процессы на Ближнем Востоке. То, что эта позиция провальная, уже мы убеждались не раз, и сегодняшняя дискуссия с нашими коллегами из арабских стран Персидского залива это в полной мере подтвердила», - сказал Лавров, который принимает участие в министерском заседании стратегического диалога «Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)» в Эр-Рияде.

Российский министр прокомментировал появившиеся ранее в СМИ сообщения, согласно которым Египет, Катар и США планируют предложить Израилю и ХАМАС ультимативное соглашение о прекращении огня в формате «или-или».

«Ультиматумы типа «или-или» - это приглашение к тому, чтобы кровопролитие продолжалось. Многократные инициативы, которые выносили различные страны в Совет Безопасности (ООН), в том числе РФ, блокировались США, а недавно они выдвинули так называемый трехэтапный план Байдена, протащили соответствующую резолюцию в СБ ООН, который полностью игнорируется, прежде всего в Израиле», - сказал Лавров.

Он отметил, что «каждый раз, когда международные посредники, а среди них выделю Катар и Египет, - когда они пытаются что-то разумное, компромиссное предлагать, вроде бы достигается предварительное согласие, а затем израильское руководство выдвигает дополнительные условия».

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что на Ближнем Востоке нужно немедленно прекратить огонь. По его словам, корень проблемы заключается в «неурегулированности в течение почти 80 лет вопроса о создании Палестинского государства».