В Германии нашли «способ» борьбы с нелегалами

Власти ФРГ в понедельник объявили о решении с 16 сентября ввести временный контроль на всех сухопутных границах страны с целью сокращения потока нелегальных мигрантов, сообщает Associated Press со ссылкой на МВД Германии.

«Министерство уведомило Евросоюз о решении ввести на полгода пограничный контроль на сухопутных границах с Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией и Данией», - информирует агентство.

«Мы укрепляем нашу внутреннюю безопасность посредством принятия конкретных мер и продолжаем занимать жесткую позицию в отношении нелегальной миграции», - заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер.

Ранее ФРГ также ввела контроль на границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией.

Германия входит в Шенгенскую зону, участники которой отменяют погранконтроль на внутренних границах. Однако в случае чрезвычайных событий этот контроль разрешено на время возобновлять.