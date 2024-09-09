Кейт Миддлтон объявила о завершении лечения от онкозаболевания

«Лето подходит к концу, и я не могу передать вам, какое это облегчение, что я наконец завершила химиотерапию», — говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте принца и принцессы Уэльских в соцсети X.

Принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон) сообщила 9 сентября, что завершила лечение от онкозаболевания, которое у нее диагностировали в начале года.

По словам Кейт Миддлтон, последние девять месяцев стали «невероятно тяжелыми» для ее семьи. Она отметила, что борьба с онкозаболеванием — это «сложный, страшный и непредсказуемый процесс для каждого, особенно для самых близких».

Принцесса Кэтрин добавила, что продолжает двигаться к «выздоровлению и полному восстановлению», что, по ее словам, займет продолжительное время. Несмотря на это, Кэтрин собирается в ближайшие месяцы вернуться к работе и публичным выступлениям.

«Несмотря на все, что было до этого, я вступаю в новую фазу выздоровления с новым чувством надежды и благодарности за жизнь», — заявила Кейт Миддлтон.

Принцесса и принц Уэльские поблагодарили всех за поддержку. Кэтрин добавила, что остается «бок о бок» с теми, кто продолжает борьбу с раком.