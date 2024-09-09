Киев вызвал иранского дипломата на ковер

В Министерство иностранных дел Украины вызвали временного поверенного в делах Ирана в этой стране Шахрияра Амузегара.

Иранскому дипломату выразили «глубокую обеспокоенность» из-за сообщений о возможных поставках Ираном баллистических ракет России.

Отмечается, что Амузегару в «жесткой форме высказано предупреждение» о «разрушительных и непоправимых последствиях» такого шага для двусторонних отношений. Других деталей МИД Украины не приводит.

6 сентября WSJ со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности.