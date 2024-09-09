USD 1.7000
EUR 1.8828
RUB 0.0188
Подписаться на уведомления
Российское наступление замедляется. Причина - огромные потери
Новость дня
Российское наступление замедляется. Причина - огромные потери

Киев вызвал иранского дипломата на ковер

20:33 767

В Министерство иностранных дел Украины вызвали временного поверенного в делах Ирана в этой стране Шахрияра Амузегара.

Иранскому дипломату выразили «глубокую обеспокоенность» из-за сообщений о возможных поставках Ираном баллистических ракет России.

Отмечается, что Амузегару в «жесткой форме высказано предупреждение» о «разрушительных и непоправимых последствиях» такого шага для двусторонних отношений. Других деталей МИД Украины не приводит.

6 сентября WSJ со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности.

Кто вытащил из ножен мечи против Эрдогана?
Кто вытащил из ножен мечи против Эрдогана? наша корреспонденция
19:39 3374
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина» горячая тема
16:28 4902
Реакция официального Баку на заявление Еревана
Реакция официального Баку на заявление Еревана
19:35 4093
Что делать Гасану? Дом снесли, участок отняли, а самого послали…
Что делать Гасану? Дом снесли, участок отняли, а самого послали… приемная haqqin.az
09:49 7604
Армения и Евросоюз сближаются
Армения и Евросоюз сближаются
18:37 2246
У Зеленского жестко раскритиковали НАТО
У Зеленского жестко раскритиковали НАТО
18:20 2656
Война России и НАТО не за горами?
Война России и НАТО не за горами?
18:02 2906
США давят на Турцию из-за России
США давят на Турцию из-за России
17:23 3427
Мастер спорта Джавадов заставлял девочек смотреть порно
Мастер спорта Джавадов заставлял девочек смотреть порно
17:11 7022
Азербайджан станет посредником на переговорах России с Украиной?
Азербайджан станет посредником на переговорах России с Украиной? оценка турецкого аналитика
13:10 6103
Первая партия самоходных гаубиц L-45 DITA калибра НАТО поступила в Азербайджан
Первая партия самоходных гаубиц L-45 DITA калибра НАТО поступила в Азербайджан
12:40 8287

ЭТО ВАЖНО

Кто вытащил из ножен мечи против Эрдогана?
Кто вытащил из ножен мечи против Эрдогана? наша корреспонденция
19:39 3374
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина» горячая тема
16:28 4902
Реакция официального Баку на заявление Еревана
Реакция официального Баку на заявление Еревана
19:35 4093
Что делать Гасану? Дом снесли, участок отняли, а самого послали…
Что делать Гасану? Дом снесли, участок отняли, а самого послали… приемная haqqin.az
09:49 7604
Армения и Евросоюз сближаются
Армения и Евросоюз сближаются
18:37 2246
У Зеленского жестко раскритиковали НАТО
У Зеленского жестко раскритиковали НАТО
18:20 2656
Война России и НАТО не за горами?
Война России и НАТО не за горами?
18:02 2906
США давят на Турцию из-за России
США давят на Турцию из-за России
17:23 3427
Мастер спорта Джавадов заставлял девочек смотреть порно
Мастер спорта Джавадов заставлял девочек смотреть порно
17:11 7022
Азербайджан станет посредником на переговорах России с Украиной?
Азербайджан станет посредником на переговорах России с Украиной? оценка турецкого аналитика
13:10 6103
Первая партия самоходных гаубиц L-45 DITA калибра НАТО поступила в Азербайджан
Первая партия самоходных гаубиц L-45 DITA калибра НАТО поступила в Азербайджан
12:40 8287
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться