В Казани расправились с полковником. Он дружил с начальником Генштаба России

Сообщается, что супруга Хахина не могла зайти в квартиру и потому вызвала спецслужбы. Когда им удалось попасть в жилище, Хахин уже не дышал. О причинах произошедшего и о том, кто мог расправиться с полковником, пока ничего не известно.

Бывшего заместителя начальника Казанского танкового училища Валерия Хахина обнаружили в его доме в Казани с ножевыми ранениями. «Лента.ру» пишет, что он был завернут в ковер и не подавал признаков жизни.

8 сентября в России отмечали День танкиста. За день до праздника в танковом училище в Казани прошла традиционная встреча выпускников всех годов с принятием присяги новобранцев. После мероприятия Хахин отправился к себе домой. Тогда его в последний раз видели живым.

По словам вдовы полковника, 7 сентября она уехала на дачу, супруг остался дома. Вернувшись на следующий день после 13:00, она пыталась попасть в квартиру, но ей никто не открыл. Уточняется, что дверь была заперта снаружи. На спине и груди Хахина были многочисленные ножевые ранения, также травмирована голова.

Следователям удалось установить, что камеры в день преступления не работали, из-за чего поиски преступника осложнились. На данный момент дело находится на особом контроле в центральном аппарате МВД по Республике Татарстан.

Издание «Бизнес Online» пишет, что Хахин учился в Казанском танковом училище вместе с нынешним начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым. Они поступали в военный вуз в один год. «С начала учебы и до самого выпуска были вместе», — вспоминал Хахин об учебе с Герасимовым.