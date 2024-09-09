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В Румынии снова нашли обломки российского дрона-камикадзе

21:11 157

Министерство обороны Румынии объявило, что на румынском берегу Дуная снова найдены обломки запущенного Россией дрона-камикадзе.

Согласно сообщению министерства, обломки были обнаружены в воскресенье возле деревни Периправа после очередного налета «шахедов» на дунайские порты Украины. Кроме того, еще в одном районе румынские военные ищут обломки другого дрона.

«Шахеды», запущенные Россией по дунайским портам Украины и сбитые украинской ПВО, падали на румынской стороне уже несколько раз.

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