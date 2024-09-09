Шойгу ездил к Пезешкиану за Зангезуром?

Буквально каждый час из Тегерана поступают новые заявления, в которых звучит принципиальное неприятие Исламской Республикой Иран требований России к Армении выполнить обязательства по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и открыть Зангезурский коридор. Как уже сообщалось, Иран предпринимает комплекс дипломатических шагов и официальных уведомлений, в которых заявляет, что ни при каких обстоятельствах не допустит открытия этого транспортного коридора. Накануне Мехди Субхани, посол Ирана в Ереване, встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном, после чего написал на своей странице в X, что основная тема встречи была связана с «недопустимостью открытия экстерриториального коридора через Армению».

В свою очередь, Григорян заверил высокопоставленного иранского дипломата в неизменности позиции официального Еревана, в соответствии с которой любые коммуникации, проходящие через территорию Армении, должны находиться под ее контролем и национальным суверенитетом. При этом Григорян назвал границу Армении и Ирана «границей мира и дружбы», добавив, что «ни одна сила не способна это изменить». В ответ посол ИРИ вновь напомнил принципиальную позицию Тегерана, выступающего против «любых изменений границ в регионе». Полугосударственное иранское информационное агентство Mehr опубликовало заявление по Зангезурскому коридору Хоссейна Кашкави, члена комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса, в котором парламентарий обвинил Россию в намерении «перекрыть» границы между Ираном и Арменией. Кашкави подчеркнул, что прямая пограничная связь между Ираном и Арменией насчитывает «несколько тысяч лет», а потому все страны, в том числе правительство Российской Федерации, должны ее уважать.

«В то время, когда я был представителем Министерства иностранных дел, возникали ситуации, требовавшие, чтобы общественное мнение или часть элиты заняли позицию против определенных стран, - отметил Хоссейн Кашкави. - Но поскольку мы всегда уважали принципы территориальной целостности и неприкосновенности границ, мы неизменно занимали позицию в пользу стабильности и уважения территориальной целостности. Исходя из этого, нам странно наблюдать за позицией такой страны как Россия в вопросе Зангезурского коридора. В любом случае, мы надеемся, что Россия, Азербайджан, Турция, Армения и все страны попытаются предпринять эффективные шаги в рамках уважения территориальной целостности, независимости и признания международных границ». На фоне перечисленных выше событий международное сообщество выражает в последнее время серьезную обеспокоенность по поводу расширения военного сотрудничества между Ираном и Россией в вопросе Украины, включая иранские поставки России сотен баллистических ракет Fath-360, осуществляемые через Каспийское море. Проецируя этот факт на резкое обострение вокруг темы «Зангезурского коридора», аналитики пытаются понять, что на самом деле происходит в отношениях между Ираном и Россией, которые еще несколько месяцев назад были настолько близкими, что Запад считал их чуть-ли не главной угрозой для международной стабильности. Мало того, создавалось впечатление, что ненависть к Западу сблизила Иран и Россию до беспрецедентно высокого уровня и создала все условия для подписания ими стратегического договора о партнерстве. Однако затем последовали загадочная гибель президента Ибрагима Раиси в вертолетной катастрофе и избрание президентом ИРИ реформатора Масуда Пезешкиана, после чего многое начало меняться до неузнаваемости.

Как в ходе предвыборной кампании, так и формируя новую администрацию, Пезешкиан неоднократно заявлял, что, поскольку Иран должен проводить «сбалансированную внешнюю политику», смягчение западных санкций, подавляющих экономику страны, будет одним из главных приоритетов внешней политики Исламской Республики. Сразу же после того, как новая администрация была сформирована, Пезешкиан начал подавать сигналы об интересе Ирана к конструктивному диалогу и построению отношений с Европейским Союзом, основанных на взаимных интересах. Прекрасно понимая, что путь к нормализации отношений с Брюсселем может открыться только в том случае, если Тегеран пересмотрит свои отношения с Москвой. Было бы излишним напоминать, что нормализация отношений Ирана с Западом никак не соответствует интересам России. Так что, сообщения некоторых западных источников о жарких дискуссиях в высших эшелонах политической власти Ирана относительно целесообразности дальнейшего сотрудничества с Россией, скорее всего, имеют под собой реальную основу. Напомним в этой связи, что 5 августа, в момент, когда весь мир ждал жесткого иранского ответа Израилю на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, в Тегеран прилетел секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Этот визит эксперты пытались связать тогда с «беспокойством России по поводу масштабной эскалации на Ближнем Востоке».