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Большинство американских евреев за Камалу Харрис

21:21 161

Согласно опросу, проведенному Демократическим еврейским советом Америки, подавляющее большинство американских евреев намерено проголосовать за вице-президента Камалу Харрис. Об этом пишет израильский 7 Канал.

Согласно сообщению, Совет работает от имени Демократической партии, и опубликованный им опрос показывает, что 87 процентов еврейских избирателей поддерживают усилия администрации президента Джо Байдена по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождению заложников.

68 процентов американских евреев заявили в опросе, что намерены поддержать Камалу Харрис, по сравнению с 25 процентами, которые заявили, что поддержат Трампа.

Согласно опросу, несмотря на рост антисемитизма после 7 октября, никаких существенных изменений в электоральных предпочтениях американских евреев не произошло. Кроме того, наблюдается усиление позиций Демократической партии.

7 Канал отмечает, что с середины 1960-х годов большинство американских евреев поддерживало кандидата от Демократической партии. На последних выборах 2020 года Байдена поддержали 77 процентов по сравнению с 21 процентом у Трампа.

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