Латвия требует у российского дипломата объяснений

В МИД Латвии в понедельник был вызван временный поверенный в делах России в связи с обнаруженным в выходные на территории страны российским беспилотником. Ему был выражен протест.

«Временного поверенного в делах России попросили предоставить полное объяснение инцидента, в котором БПЛА незаконно нарушил воздушное пространство Латвии и был оснащен взрывчаткой», — цитирует сообщение министерства «Украинская правда».