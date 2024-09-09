Латвия требует у российского дипломата объяснений
В МИД Латвии в понедельник был вызван временный поверенный в делах России в связи с обнаруженным в выходные на территории страны российским беспилотником. Ему был выражен протест.
«Временного поверенного в делах России попросили предоставить полное объяснение инцидента, в котором БПЛА незаконно нарушил воздушное пространство Латвии и был оснащен взрывчаткой», — цитирует сообщение министерства «Украинская правда».
Российский представитель заявил латвийской стороне, что проинформирует о ситуации МИД России, отмечает агентство.
«Латвийские власти продолжают проводить углубленное расследование обстоятельств инцидента. Латвия проинформировала по дипломатическим каналам своих союзников, руководство НАТО и ЕС, а также коллег из министерств иностранных дел других стран», — заявил латвийский МИД.
Ранее в понедельник руководство Национальных вооруженных сил Латвии (НВС) сообщило, что потерпевший крушение под городом Резекне российский дрон был начиненным взрывчаткой беспилотником типа Shahed. Беспилотник был деактивирован, проводится его тщательный анализ, со ссылкой на военных пишет издание Delfi.
Появление дрона не рассматривается как открытая военная эскалация в отношении Латвии. Взрывчатка, вероятно, предназначалась для Украины, сообщил журналистам командующий НВС Леонид Калныньш, пишет Reuters.