Арабские монархии обеспокоились поведением Ирана

Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) выразили обеспокоенность по поводу развития ядерной программы Ирана . Об этом говорится в заявлении региональной организации, опубликованном по итогам министерской встречи в Эр-Рияде.

«Совет министров выразил обеспокоенность по поводу ситуации с иранским ядерным досье и подчеркнул важность… достижения конструктивного понимания между Ираном и определенными странами относительно ядерного досье в целях сохранения безопасности и стабильности региона», - говорится в нем.

Министры также указали на важность соблюдения Ираном своих обязательств по уровню обогащения урана и сотрудничества Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Страны ССАГПЗ готовы сотрудничать для решения проблем, связанных с иранской ядерной программой, а также участвовать во всех соответствующих переговорах на региональном и международном уровнях. По мнению властей арабских стран Персидского залива, эти переговоры также должны включать вопросы, связанные с безопасностью участников ССАГПЗ, в том числе «баллистические и крылатые ракеты и беспилотники, а также безопасность международного судоходства и нефтяных объектов».