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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Зеленский назвал цели ВСУ по двум направлениям

22:12 1453

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте.

В своем вечернем обращении президент Зеленский сообщил, что заслушал подробный доклад главнокомандующего ВСУ, который касался ситуации на Покровском и Кураховском направлениях.

«Благодарю все наши подразделения на фронте, которые обеспечивают полное выполнение задач и действительно устойчиво отражают российские штурмы и восстанавливают наши позиции. Это важно. Так же важно уничтожать как можно больше сил оккупанта. Покровское направление, Кураховское - именно там российская армия должна потерять больше боеспособности», – заявил Зеленский.

Также Сырский доложил об обороне Харьковской области и операции ВСУ на территории России - в Курской области. «Горжусь всеми нашими воинами, которые своими действиями приучают Россию к четкому знанию, где ее земля, а где – соседей», - подчеркнул Зеленский.

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