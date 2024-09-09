Зеленский назвал цели ВСУ по двум направлениям

В своем вечернем обращении президент Зеленский сообщил, что заслушал подробный доклад главнокомандующего ВСУ, который касался ситуации на Покровском и Кураховском направлениях.

«Благодарю все наши подразделения на фронте, которые обеспечивают полное выполнение задач и действительно устойчиво отражают российские штурмы и восстанавливают наши позиции. Это важно. Так же важно уничтожать как можно больше сил оккупанта. Покровское направление, Кураховское - именно там российская армия должна потерять больше боеспособности», – заявил Зеленский.

Также Сырский доложил об обороне Харьковской области и операции ВСУ на территории России - в Курской области. «Горжусь всеми нашими воинами, которые своими действиями приучают Россию к четкому знанию, где ее земля, а где – соседей», - подчеркнул Зеленский.