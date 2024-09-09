Пезешкиан хочет поднять Персию из Бушира

Президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил о намерении властей перенести столицу Исламской Республики из центра страны на побережье Персидского залива. Пока неизвестно, какой именно остан (административно-территориальная единица Ирана – ред.) выберут для новой столицы. Но в любом случае, по словам Пезешкиана, в силу ряда принципиальных социально-экономических соображений невозможно и дальше оставлять Тегеран главным городом страны. У этого стратегического шага есть и определенные политические резоны. По мнению экспертов, если процесс переноса столицы ИРИ начнет реализовываться уже в период президентства Пезешкиана, это станет не только историческим шагом, но и мощным экономическим вызовом. Так в чем же особенности и преимущества проекта Пезешкиана для иранской экономики и политической жизни?

Демография, диктуемая экономикой Прежде всего, перенос столицы государства — это веками проверенный рецепт, вызывающий, как правило, долгосрочный положительный экономические эффект. Как минимум, на региональном уровне, то есть, в той области, куда будет перенесена новая столица Ирана. Обычно любая столица — это крупнейший в стране промышленный центр. Соответственно, наличие двух таких центров - прежней и новой столицы - должно привести к интенсификации экономического роста. В этой же точке возникают проблемы "новой концентрации". Если взять для примера Астану, ставшую около тридцати лет назад новой столицей Казахстана, то примерно 11 процентов ВВП страны производится сейчас именно в ее регионе, где сосредоточено около 10 процентов всех инвестиций в экономику. Таким образом, новый промышленно-политический центр притягивает к себе и основных налогоплательщиков страны.

В случае с Тегераном и административной провинцией, в которой он расположен, то здесь сегодня концентрируется порядка 18-20 тысяч промышленных предприятий, обеспечивающих в совокупности около 30 процентов экономики Ирана. По мере того, как в новой столице будут сдаваться основные объекты ведомственного размещения, новые офисные центры, строиться новые коммуникации и жилые массивы, второй по значимости промышленный центр, которым станет новая столица Исламской Республики, станет первым уже в течение ближайших пятнадцати лет. Надо отметить, что тема новой столицы для Ирана далеко не сенсация. Ещё в 2009 году иранская Ассамблея по определению целесообразности утвердила предварительный план переноса столицы из Тегерана. За свою многовековую историю Иран имел множество столиц, включая Исфахан, Казвин, Шираз, Мешхед и Хамадан. С тех пор, как король Каджаров Ага Мохаммад Хан объявил в 1795 году Тегеран столицей, этот город стал политическим, социальным, экономическим и культурным центром страны. Однако к началу нынешнего столетия, в связи с ускоренной урбанизацией, в результате которой в самом городе и его предместьях живут сегодня более 12 миллионов человек по сравнению с четвертью миллиона жителей в начале ХХ века, инфраструктура Тегерана пришла в упадок. А массовый приток жителей сельской местности при последнем шахе Мохаммаде Реза Пехлеви лишь усилил социальное недовольство, вызванное исламской революцией 1979 года. Власти стали серьезно рассматривать планы переноса столицы только после землетрясения 2003 года, разрушившего город Бам на юго-востоке страны, которое унесло жизни около 40 тысяч человек. Эксперты уже тогда предупреждали, что Тегеран расположен на стыке тектонических разломов и в случае сильного землетрясения многие из его зданий будут разрушены.

Но если в 2000-е годы обсуждался перенос столицы из Тегерана в регион между клерикальным центром Кумом и внутренними провинциями, где практически не бывает сильных землетрясений, то теперь главенствуют макроэкономические мотивы, в соответствии с которыми новая столица должна быть расположена как можно ближе к морским коммуникациям. Среди обсуждаемых вариантов фигурируют провинция и город-порт Бушир, который мог бы стать хорошим стратегическим вариантом по нескольким причинам. Первый фактор Достаточное энергообеспечение, благодаря атомной электростанции, первый блок которой был запущен еще августе 2012 года. Строительство второго блока планируется завершить в 2026-м, а третьего блока - в 2027-м году. В этом регионе сосредоточены предприятия химической, нефтеперерабатывающей, судостроительной, пищевой и текстильной промышленности, а также производство стройматериалов. Второй фактор Бушир является крупнейшим транспортным узлом, в котором сосредоточены необходимые транспортная и телекоммуникационная инфраструктуры, свободная экономическая зона в Бендер-Генаве, судостроительное предприятие SADRA (Iran Marine Industrial Company). Также положительную роль может играть относительная близость Бушира к порту Бендер-Хомейни.

Третий фактор Он связан с улучшением коммуникаций и связности Бушира с крупными арабскими центрами Персидского залива от Кувейта до Омана. Понятно, что, по мере нормализации отношений Тегерана и арабских стран, от них может пойти приток инвестиций в развитие туристической и бизнес-инфраструктуры, а также в магистральные коммуникации новой столицы - строительство нового аэропорта, расширение морского порта и другие аналогичные проекты. Четвертый фактор Бушир весьма выгоден для коммуникаций МТК «Север-Юг». Дело в том, что в годы Второй мировой войны порты Бушир и Бендер-Хомейни, который до исламской революции назывался Бендер-Шахпур, были одними из главных пунктов разгрузки автомобильной техники для Советского Союза, поставлявшейся союзниками по антигитлеровской коалиции по ленд-лизу. Соответственно, еще с тех времен здесь функционирует автотрасса, соединяющая Персидское побережье Ирана с границей Азербайджана в Джульфе и Астаре. Пятый фактор Перенос иранской столицы в регион Персидского залива повлияет на клановые и прочие политические балансы иранской внутренней политики. Известно, что существуют серьезные различия между этническим балансом современного Тегерана и прибрежными регионами Залива, где расположен Бушир. И в этой связи, соответственно, возникает пространство для новых конструкций власти и прихода в политику новых лиц.