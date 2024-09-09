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Apple представила iPhone 16

22:50 945

Американская корпорация Apple в рамках презентации It’s Glowtime официально представила новые смартфоны iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Устройства получили новую универсальную кнопку, а также многочисленные функции ИИ.

Смартфоны оснащены новейшим процессором A18, который на 30% быстрее и энергоэффективнее предыдущей версии. iPhone 16 будет обладать дисплеем в 6,1 дюйма, а версия iPhone 16 Plus получит дисплей в 6,7 дюйма.

Устройства обладают целым рядом новых ИИ-функций Apple Intelligence, включая инструмент генерации и редактирования изображений, улучшенный голосовой помощник Siri, а также возможность записи и расшифровки звонков. С помощью ИИ можно будет дописать письмо или исправить уже написанное. По текстовому описанию можно будет найти фотографию в медиатеке. Можно будет создавать новые эмодзи по описанию — они называются Genmoji. В почте можно будет увидеть краткое содержание длинного сообщения или письма. Умный помощник Siri с помощью ИИ научился понимать, когда человек запинается и ошибается в словах.

Новые iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат основные камеры на 48 Мп, на тыльной стороне корпуса они теперь располагаются вертикально (как в iPhone 12 и iPhone X), а не по диагонали (как во всех моделях, начиная с iPhone 13). Появились универсальная кнопка Action Button, чувствительная к силе нажатия, за счет чего камера сможет фокусироваться при легком нажатии и сделать снимок — при сильном.

В продажу iPhone 16 и iPhone 16 Plus поступят в пяти цветах корпуса. iPhone 16 можно будет приобрести по цене в $799, а iPhone 16 Plus — $899.

Apple также представила новые смарт-часы Apple Watch Series 10. Часы получили новый дизайн, самый большой дисплей и самый тонкий дизайн.

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Series 10 оснащены чипом S10 — с помощью функций ИИ улучшатся виджеты, в том числе с фото. Дисплей на 30% больше по сравнению с Series 6 и на 40% ярче, если смотреть под углом. В компании заявили, что приложили значительные усилия, чтобы изображение не искажалось ни под каким углом. Устройство получило корпус длиной 9,7 мм в высоту, что на 10% меньше предыдущей модели. Стальная модель на 20% легче прошлой версии. Часы смогут зарядиться до 80% за полчаса — этого хватит на день работы. Устройство получило отдельное приложение, которое будет следить за сном пользователя и составлять отчеты раз в месяц. Часы будут поставляться в трех цветах: серебристый, черный и розовый. Также будут доступны браслеты под цвет часов. Apple Watch Series 10 уже можно предзаказать, часы поступят в продажу 20 сентября по цене $399.

Также компания представила Apple Watch Ultra 2 с самым точным GPS, который будет автоматически определять бег, начало и конец тренировки, в том числе на велосипеде или в бассейне. Часы запомнят туристический маршрут и параметры в каждой точке маршрута, в том числе высоту и направление. Устройство поступит в продажу 20 сентября в цвете черный титан с соответствующим ремешком по цене в $799.

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