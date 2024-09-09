Apple представила iPhone 16

Американская корпорация Apple в рамках презентации It’s Glowtime официально представила новые смартфоны iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Устройства получили новую универсальную кнопку, а также многочисленные функции ИИ. Смартфоны оснащены новейшим процессором A18, который на 30% быстрее и энергоэффективнее предыдущей версии. iPhone 16 будет обладать дисплеем в 6,1 дюйма, а версия iPhone 16 Plus получит дисплей в 6,7 дюйма. Устройства обладают целым рядом новых ИИ-функций Apple Intelligence, включая инструмент генерации и редактирования изображений, улучшенный голосовой помощник Siri, а также возможность записи и расшифровки звонков. С помощью ИИ можно будет дописать письмо или исправить уже написанное. По текстовому описанию можно будет найти фотографию в медиатеке. Можно будет создавать новые эмодзи по описанию — они называются Genmoji. В почте можно будет увидеть краткое содержание длинного сообщения или письма. Умный помощник Siri с помощью ИИ научился понимать, когда человек запинается и ошибается в словах.

Новые iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат основные камеры на 48 Мп, на тыльной стороне корпуса они теперь располагаются вертикально (как в iPhone 12 и iPhone X), а не по диагонали (как во всех моделях, начиная с iPhone 13). Появились универсальная кнопка Action Button, чувствительная к силе нажатия, за счет чего камера сможет фокусироваться при легком нажатии и сделать снимок — при сильном. В продажу iPhone 16 и iPhone 16 Plus поступят в пяти цветах корпуса. iPhone 16 можно будет приобрести по цене в $799, а iPhone 16 Plus — $899. Apple также представила новые смарт-часы Apple Watch Series 10. Часы получили новый дизайн, самый большой дисплей и самый тонкий дизайн.