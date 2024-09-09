USD 1.7000
EUR 1.8828
RUB 0.0188
Подписаться на уведомления
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Командующего Бадасяна уволили

по предложению Пашиняна
23:12 571

Президент Армении Ваагн Хачатурян освободил от занимаемой должности командующего 5-м армейским корпусом ВС Армении Сасуна Бадасяна, сообщается на сайте главы армянского государства.

Предложение об освобождении Бадасяна поступило от премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Бадасян был назначен командующим 5-м армейским корпусом ВС Армении 17 февраля 2023 года. Причины его увольнения не сообщаются.

Шукюров с пистолетом Макарова пошел на полицейских
Шукюров с пистолетом Макарова пошел на полицейских
23:32 411
Гражданам Армении открывают двери в Евросоюз
Гражданам Армении открывают двери в Евросоюз обновлено 22:35
22:35 4745
Шойгу ездил к Пезешкиану за Зангезуром?
Шойгу ездил к Пезешкиану за Зангезуром? главный вопрос
21:08 3314
Зеленский назвал цели ВСУ по двум направлениям
Зеленский назвал цели ВСУ по двум направлениям
22:12 1457
Кто вытащил из ножен мечи против Эрдогана?
Кто вытащил из ножен мечи против Эрдогана? наша корреспонденция
19:39 5668
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина» горячая тема
16:28 5649
Реакция официального Баку на заявление Еревана
Реакция официального Баку на заявление Еревана
19:35 6615
Что делать Гасану? Дом снесли, участок отняли, а самого послали…
Что делать Гасану? Дом снесли, участок отняли, а самого послали… приемная haqqin.az
09:49 8128
У Зеленского жестко раскритиковали НАТО
У Зеленского жестко раскритиковали НАТО
18:20 3333
Война России и НАТО не за горами?
Война России и НАТО не за горами?
18:02 3649
США давят на Турцию из-за России
США давят на Турцию из-за России
17:23 4051

ЭТО ВАЖНО

Шукюров с пистолетом Макарова пошел на полицейских
Шукюров с пистолетом Макарова пошел на полицейских
23:32 411
Гражданам Армении открывают двери в Евросоюз
Гражданам Армении открывают двери в Евросоюз обновлено 22:35
22:35 4745
Шойгу ездил к Пезешкиану за Зангезуром?
Шойгу ездил к Пезешкиану за Зангезуром? главный вопрос
21:08 3314
Зеленский назвал цели ВСУ по двум направлениям
Зеленский назвал цели ВСУ по двум направлениям
22:12 1457
Кто вытащил из ножен мечи против Эрдогана?
Кто вытащил из ножен мечи против Эрдогана? наша корреспонденция
19:39 5668
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина» горячая тема
16:28 5649
Реакция официального Баку на заявление Еревана
Реакция официального Баку на заявление Еревана
19:35 6615
Что делать Гасану? Дом снесли, участок отняли, а самого послали…
Что делать Гасану? Дом снесли, участок отняли, а самого послали… приемная haqqin.az
09:49 8128
У Зеленского жестко раскритиковали НАТО
У Зеленского жестко раскритиковали НАТО
18:20 3333
Война России и НАТО не за горами?
Война России и НАТО не за горами?
18:02 3649
США давят на Турцию из-за России
США давят на Турцию из-за России
17:23 4051
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться