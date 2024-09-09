Командующего Бадасяна уволили
23:12 571
Президент Армении Ваагн Хачатурян освободил от занимаемой должности командующего 5-м армейским корпусом ВС Армении Сасуна Бадасяна, сообщается на сайте главы армянского государства.
Предложение об освобождении Бадасяна поступило от премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Бадасян был назначен командующим 5-м армейским корпусом ВС Армении 17 февраля 2023 года. Причины его увольнения не сообщаются.
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