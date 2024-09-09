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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Шукюров с пистолетом Макарова пошел на полицейских

23:32 414

В полицию вечером около 21:00 поступила информация, что неизвестный преступник напал на один из домов в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщили в пресс-службе МВД, подозреваемый, применив огнестрельное оружие, оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции, прибывшим к месту происшествия. Мужчина попытался скрыться. Но сотрудники полиции, обеспечив безопасность жильцов дома, нейтрализовали преступника, применив табельное оружие.

Установлена личность злоумышленника - это Шукюров Эльданиз Мамедгусейн оглы, ранее неоднократно судимый по различным статьям Уголовного кодекса. На месте происшествия было обнаружено и изъято орудие преступления - пистолет Макарова. Проводится расследование.

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