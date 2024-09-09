Иран все отрицает

Информация об атакованном Израилем минувшей ночью объекте в Сирии, связанном с Ираном, не соответствует действительности, утверждает представитель иранского МИД Насер Канаани.

Высокопоставленный иранский дипломат заявил, что «заявления об атаке на такой центр полностью беспочвенны», информирует агентство «Мехр».

Ранее в сирийском Минздраве сообщали, что израильский удар привел к гибели 18 человек, десятки получили ранения. В свою очередь Associated Press отмечает, что интенсивность и смертоносность израильских ударов по Сирии оказались необычно высокими. Информационные источники, близкие к сирийской оппозиции, утверждают, что под удар в городе Масьяф в провинции Хама попали исследовательский центр, который мог разрабатывать высокоточные ракеты ближней и средней дальности и беспилотники, а также другие объекты, где размещались проиранские боевики и специалисты, создающие оружие. Сирийские власти отмечали, что Израиль атаковал гражданские объекты, повредил шоссе в провинции Хама, нанес урон объектам электро- и водоснабжения.