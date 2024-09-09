Байден наложит вето на проект республиканцев

Президент США Джо Байден хочет наложить вето на проект республиканцев в палате представителей Конгресса по временному финансированию американского правительства. Об этом говорится в заявлении Административно-бюджетного управления Белого дома.

Согласно тексту заявления, вето будет действовать до марта следующего года, если обе палаты законодательного органа поддержат такую инициативу. «Если президенту будет представлен этот проект, он наложит на него вето», — говорится в документе.

Из заявления также следует, что Федеральному правительству придется приостановить работу в случае, если законодатели не примут до конца сентября полноценный бюджет или временное финансирование правительства на следующий финансовый год. Уточняется, что этот год начинается в США 1 октября.

По мнению Белого дома, предложенный республиканцами документ предлагает правительственным учреждениям «неоправданно низкий уровень финансирования» как на оборонные, так и на другие нужды американского государства на полгода. Контролирующие палату представителей республиканцы планируют провести голосование по проекту в среду, 11 сентября.