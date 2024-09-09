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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Российская нефть пойдет в Венгрию по «Дружбе»

00:20 609

Венгерская нефтегазовая компания MOL достигла соглашения с поставщиками и операторами трубопроводов о транспортировке российской сырой нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».

Согласно договоренностям, право собственности на затронутые объемы нефти переходит MOL начиная с 9 сентября, передает «Коммерсант».

«Новое соглашение обеспечивает устойчивое решение для транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба». Я считаю это большим достижением, поскольку оно позволяет MOL продолжать использовать самую эффективную и надежную технологию переработки нефти на НПЗ в Венгрии и Словакии и в конечном итоге способствует обеспечению безопасности поставок в обе страны», - прокомментировал исполнительный вице-президент MOL Group Downstream Габриэль Сабо.

Поиск альтернативных путей поставок нефти из России начался после того, как в июне Украина запретила транспортировку нефти ЛУКОЙЛ по ее трубопроводам. В результате НПЗ MOL в Словакии и Венгрии оказались под угрозой снижения нефтепереработки. До украинских санкций ЛУКОЙЛ обеспечивал более 40% российских поставок на НПЗ в Венгрии и Словакии по южной ветке «Дружбы».

По словам главы канцелярии премьера Венгрии Гергея Гуйяша, ЛУКОЙЛ будет передавать нефть MOL на российско-украинской границе. При этом он указал, что из-за изменения схемы поставок венгерской стороне придется нести дополнительные расходы в $1,5 за баррель за страховые риски.

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