Заложники погибли из-за удара ЦАХАЛ

Заложники Ник Бейзер, Рон Шерман и Элия Толедано, которых боевики ХАМАС пленили 7 октября и чьи тела были найдены в декабре 2023 года в секторе Газа, погибли в результате атаки ЦАХАЛ. Об этом сообщил 12-й канал ИТВ.

По его данным, 24 ноября ЦАХАЛ нанес удар, которым был убит высокопоставленный командир ХАМАС – глава бригады «Северная Газа» Ахмед Андор. Однако армия не знала, что рядом с боевиком в этот момент находились израильские заложники. В итоге они погибли. Их тела ЦАХАЛ обнаружил в туннеле в середине декабря 2023 года. После этого армия начала расследование обстоятельств их смерти. В январе 2024 года стали появляться сообщения, что заложники могли погибнуть в результате израильского удара. В ЦАХАЛ этого официально не подтвердили и заявили, что невозможно однозначно определить причину их смерти. В мае 2024 года пришли результаты дополнительных судебно-медицинских проверок. Из них следовало, что трое заложников погибли в результате атаки ЦАХАЛ.

В августе 2024 года представители армии пришли к семьям погибших и представили им эти выводы.