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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Китай скупает подешевевшую нефть

00:41 370

Китайские нефтеперерабатывающие заводы в связи со снижением цен на углеводороды, вероятно, принялись скупать нефть в объемах около 16 миллионов баррелей в месяц, пополняя таким образом стратегические резервы страны. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Energy Aspects пишет Bloomberg.

Подробностей о том, когда начались эти закупки, аналитики не приводят, их объемы оценивают в пять процентов от ежемесячного импорта. За пополнение запасов в КНР обычно отвечают государственные нефтяные компании. При этом купленное может смешиваться с покупками для собственных НПЗ, а в целом размеры запасов нефти и топлива Китая «окутаны тайной», указывает агентство.

Нефть эталонной североморской марки Brent дешевеет на фоне ухудшения перспектив спроса в Китае и США. С конца июня ее цена снизилась на 20 процентов, потеряв половину от этого объема на прошлой неделе. Подешевела и российская нефть. Средняя цена барреля отечественной марки Urals год к году снизилась в августе на 4,7 процента — с 73,73 до 70,27 доллара за баррель. 

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