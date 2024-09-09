USD 1.7000
EUR 1.8828
RUB 0.0188
Подписаться на уведомления
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Ирану пригрозили

00:57 648

США и их партнеры готовы принять серьезные меры в отношении Ирана в связи с имеющим место взаимодействием Исламской Республики с Россией в контексте войны РФ против Украины.

Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, комментируя сообщения СМИ о поставке Тегераном Москве баллистических ракет малой дальности.

«Конечно, мы невероятно встревожены этими сообщениями. Любая передача Ираном баллистических ракет России представляла бы собой резкий рост поддержки Ираном войны... России против Украины. Мы и наши партнеры на саммитах НАТО и Группы семи [ранее] ясно давали понять: мы готовы обеспечить значительные последствия. Вдаваться в детали или предвосхищать события с этой трибуны не стану», - отметил американский дипломат.

По его словам, такие поставки России со стороны Ирана, «по сути, угрожали бы международной безопасности и международному порядку». «Мы продолжим судить об Иране по его действиям», - сказал Пател, имея в виду заявления руководства ИРИ о готовности улучшать отношения с Западом.

Пезешкиан хочет поднять Персию из Бушира
Пезешкиан хочет поднять Персию из Бушира что там у соседей
9 сентября 2024, 22:25 2787
Реакция официального Баку на заявление Еревана
Реакция официального Баку на заявление Еревана
9 сентября 2024, 19:35 7666
В Крыму взрывы
В Крыму взрывы
01:26 389
Шукюров с пистолетом Макарова пошел на полицейских
Шукюров с пистолетом Макарова пошел на полицейских
9 сентября 2024, 23:32 2348
Гражданам Армении открывают двери в Евросоюз
Гражданам Армении открывают двери в Евросоюз обновлено 22:35
9 сентября 2024, 22:35 6572
Шойгу ездил к Пезешкиану за Зангезуром?
Шойгу ездил к Пезешкиану за Зангезуром? главный вопрос
9 сентября 2024, 21:08 4382
Зеленский назвал цели ВСУ по двум направлениям
Зеленский назвал цели ВСУ по двум направлениям
9 сентября 2024, 22:12 2173
Кто вытащил из ножен мечи против Эрдогана?
Кто вытащил из ножен мечи против Эрдогана? наша корреспонденция
9 сентября 2024, 19:39 6636
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина» горячая тема
9 сентября 2024, 16:28 6041
Что делать Гасану? Дом снесли, участок отняли, а самого послали…
Что делать Гасану? Дом снесли, участок отняли, а самого послали… приемная haqqin.az
9 сентября 2024, 09:49 8406
У Зеленского жестко раскритиковали НАТО
У Зеленского жестко раскритиковали НАТО
9 сентября 2024, 18:20 3630

ЭТО ВАЖНО

Пезешкиан хочет поднять Персию из Бушира
Пезешкиан хочет поднять Персию из Бушира что там у соседей
9 сентября 2024, 22:25 2787
Реакция официального Баку на заявление Еревана
Реакция официального Баку на заявление Еревана
9 сентября 2024, 19:35 7666
В Крыму взрывы
В Крыму взрывы
01:26 389
Шукюров с пистолетом Макарова пошел на полицейских
Шукюров с пистолетом Макарова пошел на полицейских
9 сентября 2024, 23:32 2348
Гражданам Армении открывают двери в Евросоюз
Гражданам Армении открывают двери в Евросоюз обновлено 22:35
9 сентября 2024, 22:35 6572
Шойгу ездил к Пезешкиану за Зангезуром?
Шойгу ездил к Пезешкиану за Зангезуром? главный вопрос
9 сентября 2024, 21:08 4382
Зеленский назвал цели ВСУ по двум направлениям
Зеленский назвал цели ВСУ по двум направлениям
9 сентября 2024, 22:12 2173
Кто вытащил из ножен мечи против Эрдогана?
Кто вытащил из ножен мечи против Эрдогана? наша корреспонденция
9 сентября 2024, 19:39 6636
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина» горячая тема
9 сентября 2024, 16:28 6041
Что делать Гасану? Дом снесли, участок отняли, а самого послали…
Что делать Гасану? Дом снесли, участок отняли, а самого послали… приемная haqqin.az
9 сентября 2024, 09:49 8406
У Зеленского жестко раскритиковали НАТО
У Зеленского жестко раскритиковали НАТО
9 сентября 2024, 18:20 3630
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться