Ирану пригрозили

США и их партнеры готовы принять серьезные меры в отношении Ирана в связи с имеющим место взаимодействием Исламской Республики с Россией в контексте войны РФ против Украины.

Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, комментируя сообщения СМИ о поставке Тегераном Москве баллистических ракет малой дальности.