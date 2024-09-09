Ирану пригрозили
США и их партнеры готовы принять серьезные меры в отношении Ирана в связи с имеющим место взаимодействием Исламской Республики с Россией в контексте войны РФ против Украины.
Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, комментируя сообщения СМИ о поставке Тегераном Москве баллистических ракет малой дальности.
«Конечно, мы невероятно встревожены этими сообщениями. Любая передача Ираном баллистических ракет России представляла бы собой резкий рост поддержки Ираном войны... России против Украины. Мы и наши партнеры на саммитах НАТО и Группы семи [ранее] ясно давали понять: мы готовы обеспечить значительные последствия. Вдаваться в детали или предвосхищать события с этой трибуны не стану», - отметил американский дипломат.
По его словам, такие поставки России со стороны Ирана, «по сути, угрожали бы международной безопасности и международному порядку». «Мы продолжим судить об Иране по его действиям», - сказал Пател, имея в виду заявления руководства ИРИ о готовности улучшать отношения с Западом.