В Крыму взрывы

В Крыму в поселке Октябрьское раздались взрывы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение «Атеш».

«Октябрьское, Крым, взрывы», - говорится в сообщении.

Российские паблики сообщают о вероятном запуске ВСУ беспилотников из Одессы в направлении мыса Тарханкут и далее на восток.

Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил о взлете российской авиации с аэродрома Саки.