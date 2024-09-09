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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

В Крыму взрывы

01:26 389

В Крыму в поселке Октябрьское раздались взрывы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение «Атеш».

«Октябрьское, Крым, взрывы», - говорится в сообщении.

Российские паблики сообщают о вероятном запуске ВСУ беспилотников из Одессы в направлении мыса Тарханкут и далее на восток.

Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил о взлете российской авиации с аэродрома Саки.

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