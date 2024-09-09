В Крыму взрывы
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В Крыму в поселке Октябрьское раздались взрывы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение «Атеш».
«Октябрьское, Крым, взрывы», - говорится в сообщении.
Российские паблики сообщают о вероятном запуске ВСУ беспилотников из Одессы в направлении мыса Тарханкут и далее на восток.
Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил о взлете российской авиации с аэродрома Саки.
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