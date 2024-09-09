USD 1.7000
EUR 1.8828
RUB 0.0188
Подписаться на уведомления
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Армения избавляется в Украине от российского вооружения, получая на Западе современное оружие

наш обзор
Отдел информации
01:38 262

По сообщениям из российских источников, Армения, покупающая у Индии и стран Запада современное оружие, включая средства ПВО, одновременно передает Вооруженным силам Украины ракеты и зенитно-ракетные комплексы советского производства.

Илья Туманов, бывший российский военный летчик и блогер, известный под псевдонимом Fighterbomber, пишет в своем Telegram-канале, что Армения передала украинцам значительную часть своих систем ПВО. В частности, речь идет о комплексах С-300, «Бук», «Оса» и «Тор», а также о соответствующих ракетах для этих систем.

Источники в Ереване не исключают, что, столкнувшись с внутренними и внешними вызовами, Армения вполне могла принять решение передать Украине устаревшие системы ПВО и ракетные комплексы из своего арсенала, чтобы заручиться таким образом поддержкой и защитой со стороны Вашингтона

Туманов иронически замечает, что именно так, передавая Киеву комплексы ПВО, Армения «отблагодарила» Россию за многолетнюю поддержку, и называет решение Еревана «шагом, направленным в свете войны в Украине против российских интересов».

Комментариев по этому поводу от Министерства обороны России и других структур пока не поступало. Однако еще до Туманова ряд российских источников сообщали, что Армения передала Украине из своих запасов несколько ЗРК С-125 «Печора» и ракет «Точка-У».

Источники в Ереване не исключают, что, столкнувшись с внутренними и внешними вызовами, Армения вполне могла принять решение передать Украине устаревшие системы ПВО и ракетные комплексы из своего арсенала, чтобы заручиться таким образом поддержкой и защитой со стороны Вашингтона.

Как утверждают военные эксперты, для современных армий системы С-125 и комплексы «Точка-У» давно утратили актуальность. Но в то же время они вполне могли пригодиться ВСУ, испытывающим хроническую нехватку средств ПВО и боеприпасов.

Франция передала Еревану на основании соглашения, подписанного осенью 2023 года, три радара Ground Master 200

Следует также отметить, что в ходе 44-дневной войны в Карабахе и последующих столкновений между армянскими и азербайджанскими пограничниками система ПВО Армении, состоявшая из советских зенитно-ракетных комплексов, оказалась полностью беспомощной перед БПЛА и высокоточным оружием армии Азербайджана. В результате большая их часть была выведена из строя, а Армения в рамках программы перевооружения начала в последние годы закупать более современные ЗРК и радары из Индии, Франции и других стран.

В частности, в прошлом году Армения заказала у Индии крупную партию современных зенитно-ракетных комплексов Akash 1S, производимых на базе советских ЗРК С-125, которые, как пишет сайт Indian Defense Research Wing (IDRW), освещающий новости индийского ВПК, планирует поставить их уже в нынешнем году.

В свою очередь, Франция передала Еревану на основании соглашения, подписанного осенью 2023 года, три радара Ground Master 200.

Кроме того, как сообщают источники в Париже, Армения готовится закупать у Франции зенитно-ракетные комплексы ближнего радиуса действия Mistral.

Исходя из чего можно предположить, что передача Украине устаревших систем ПВО и ракет советского производства могла быть для Еревана частью сделки с французскими и американскими партнерами в духе модной на Западе акции автодилеров «Сдай пять старых моделей, чтобы получить одну новую».

Пезешкиан хочет поднять Персию из Бушира
Пезешкиан хочет поднять Персию из Бушира что там у соседей
9 сентября 2024, 22:25 2788
Реакция официального Баку на заявление Еревана
Реакция официального Баку на заявление Еревана
9 сентября 2024, 19:35 7666
В Крыму взрывы
В Крыму взрывы
01:26 392
Шукюров с пистолетом Макарова пошел на полицейских
Шукюров с пистолетом Макарова пошел на полицейских
9 сентября 2024, 23:32 2349
Гражданам Армении открывают двери в Евросоюз
Гражданам Армении открывают двери в Евросоюз обновлено 22:35
9 сентября 2024, 22:35 6573
Шойгу ездил к Пезешкиану за Зангезуром?
Шойгу ездил к Пезешкиану за Зангезуром? главный вопрос
9 сентября 2024, 21:08 4383
Зеленский назвал цели ВСУ по двум направлениям
Зеленский назвал цели ВСУ по двум направлениям
9 сентября 2024, 22:12 2173
Кто вытащил из ножен мечи против Эрдогана?
Кто вытащил из ножен мечи против Эрдогана? наша корреспонденция
9 сентября 2024, 19:39 6636
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина» горячая тема
9 сентября 2024, 16:28 6041
Что делать Гасану? Дом снесли, участок отняли, а самого послали…
Что делать Гасану? Дом снесли, участок отняли, а самого послали… приемная haqqin.az
9 сентября 2024, 09:49 8407
У Зеленского жестко раскритиковали НАТО
У Зеленского жестко раскритиковали НАТО
9 сентября 2024, 18:20 3630

ЭТО ВАЖНО

Пезешкиан хочет поднять Персию из Бушира
Пезешкиан хочет поднять Персию из Бушира что там у соседей
9 сентября 2024, 22:25 2788
Реакция официального Баку на заявление Еревана
Реакция официального Баку на заявление Еревана
9 сентября 2024, 19:35 7666
В Крыму взрывы
В Крыму взрывы
01:26 392
Шукюров с пистолетом Макарова пошел на полицейских
Шукюров с пистолетом Макарова пошел на полицейских
9 сентября 2024, 23:32 2349
Гражданам Армении открывают двери в Евросоюз
Гражданам Армении открывают двери в Евросоюз обновлено 22:35
9 сентября 2024, 22:35 6573
Шойгу ездил к Пезешкиану за Зангезуром?
Шойгу ездил к Пезешкиану за Зангезуром? главный вопрос
9 сентября 2024, 21:08 4383
Зеленский назвал цели ВСУ по двум направлениям
Зеленский назвал цели ВСУ по двум направлениям
9 сентября 2024, 22:12 2173
Кто вытащил из ножен мечи против Эрдогана?
Кто вытащил из ножен мечи против Эрдогана? наша корреспонденция
9 сентября 2024, 19:39 6636
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина» горячая тема
9 сентября 2024, 16:28 6041
Что делать Гасану? Дом снесли, участок отняли, а самого послали…
Что делать Гасану? Дом снесли, участок отняли, а самого послали… приемная haqqin.az
9 сентября 2024, 09:49 8407
У Зеленского жестко раскритиковали НАТО
У Зеленского жестко раскритиковали НАТО
9 сентября 2024, 18:20 3630
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться