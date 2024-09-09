Илья Туманов, бывший российский военный летчик и блогер, известный под псевдонимом Fighterbomber, пишет в своем Telegram-канале , что Армения передала украинцам значительную часть своих систем ПВО. В частности, речь идет о комплексах С-300, «Бук», «Оса» и «Тор», а также о соответствующих ракетах для этих систем.

По сообщениям из российских источников, Армения, покупающая у Индии и стран Запада современное оружие, включая средства ПВО, одновременно передает Вооруженным силам Украины ракеты и зенитно-ракетные комплексы советского производства.

Туманов иронически замечает, что именно так, передавая Киеву комплексы ПВО, Армения «отблагодарила» Россию за многолетнюю поддержку, и называет решение Еревана «шагом, направленным в свете войны в Украине против российских интересов».

Комментариев по этому поводу от Министерства обороны России и других структур пока не поступало. Однако еще до Туманова ряд российских источников сообщали, что Армения передала Украине из своих запасов несколько ЗРК С-125 «Печора» и ракет «Точка-У».

Источники в Ереване не исключают, что, столкнувшись с внутренними и внешними вызовами, Армения вполне могла принять решение передать Украине устаревшие системы ПВО и ракетные комплексы из своего арсенала, чтобы заручиться таким образом поддержкой и защитой со стороны Вашингтона.

Как утверждают военные эксперты, для современных армий системы С-125 и комплексы «Точка-У» давно утратили актуальность. Но в то же время они вполне могли пригодиться ВСУ, испытывающим хроническую нехватку средств ПВО и боеприпасов.